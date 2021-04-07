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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти знаки Зодиака встретят свою судьбу до конца апреля: астролог назвала счастливчиков! Зодиакальный прогноз на апрель составила известный астролог Арина Артуровна.

Зодиакальный прогноз на апрель составила известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).Весы ждут перемены в сфере любви. Одинокие представители знака Зодиака могут влюбиться или же существующие отношения заиграют новыми красками. Не исключены неожиданные подарки и сюрпризы. Апрель - благоприятное время, чтоб отправиться в путешествие со своим партнером.Ваша сексуальность и притяжение возрастет, как и количество ваших партнеров. При этом астролог советует быть разборчивее в связях, так как могут быть неожиданные последствия. Помимо этого, вы рискуете пропустить важного человека, если будете рассеиваться на всех.Астролог считает, что в апреле Водолею обеспечен успех, популярность и симпатии противоположного пола. Представители знака будут как никогда активны и продуктивны, благодаря этому завоевывая внимание нужных людей. Не исключено, что вас ждет потрясающая любовная история в апреле.Если вы еще не встретили свою родственную душу, астролог советует приглядеться к тем, кто рядом. Не исключено, что среди коллег и старых знакомых есть человек, который давно к вам неравнодушен, также это может случиться в поездке или при обучении. Помимо того в этом месяце есть возможность официально оформить длительные отношения, заключить брак, в основе которого лежит любовь и дружба.