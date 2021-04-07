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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Есть рекорд! 222 дня доллар шёл к новому историческому максимуму и дошёл утром 7 апреля Курс доллара вырос ещё на 0,0121 BYN до 2,6667 BYN/USD — новый абсолютный максимум.

По даннымпо состоянию на 10:12:Курс доллара вырос ещё на 0,0121 BYN до 2,6667 BYN/USD — новый абсолютный максимум. Так высоко доллар ещё не поднимался.Напомним, что предыдущий рекорд был установлен на торгах 28 августа 2020 года — ровно 222 дня назад.Курс евро подскочил сразу на 0,0319 BYN до 3,1672 BYN/EUR — максимума за 41 день.Евро дорожает на всех торгах с начала месяца уже пятый раз подряд. За это время его стоимость выросла на 0,0883 BYN.Курс российского рубля обвалился на 0,0325 BYN до 3,4421 BYN/100 RUB и с максимума за 15 дней рухнул на минимум за 69 дней.Усилиями министра обороны РФудалось загнать доллар до уровня 77,61 российских рублей — максимума за пять месяцев.Евро при этом подскочил выше уровня 92,00 RUB/EUR до 92,03 российских рублей — максимума более чем за два месяца.Если доллар вырос примерно на рубль, то евро сразу на два.Рубль начал девальвироваться ещё вчера сразу после заявления Шойгу о том что в российской армии началась тотальная подготовка боевой готовности. Предстоящие учения охватят все рода войск во всех регионах России.Нерезиденты выходят из российских активов на фоне обострения ситуации на Востоке Украины и возможных санкций против российского суверенного долга со стороны США.Кроме Министерства обороны против российского рубля играет и Минфин, который начал атаку против своей валюты ещё в понедельник. С сегодняшнего дня и до 7 мая он будет скупать на бирже валюту на 185,7 млрд рублей. Это на 25% больше, чем было в марте.Министерство финансов РФ решило изменить соотношение валют в Фонде Национального Благосостояния. Долю долларов и евро уменьшат, а долю юаня увеличат.Получается, что одна развивающаяся страна с нестабильной валютой пытается сберечь деньги на черный день в валюте другой развивающейся страны с нестабильной валютой. Они бы ещё белорусских рублей накупили.В ходе «дальновидной» стратегии Минфина Россия по конвертации долларов в юани наши восточные соседи уже потеряли порядка 300 млрд. российских рублей.