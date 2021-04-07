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Есть рекорд! 222 дня доллар шёл к новому историческому максимуму и дошёл утром 7 апреля

07.04.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Есть рекорд! 222 дня доллар шёл к новому историческому максимуму и дошёл утром 7 апреля
Иллюстративное фото
На торгах БВФБ утром 7 апреля белорусский рубль рекордно девальвировался к доллару. Евро подорожал до максимума за 41 день, но корзина валют подешевела на 0,13% благодаря сильному снижению российского рубля.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:12:

Курс доллара вырос ещё на 0,0121 BYN до 2,6667 BYN/USD — новый абсолютный максимум. Так высоко доллар ещё не поднимался.

Напомним, что предыдущий рекорд был установлен на торгах 28 августа 2020 года — ровно 222 дня назад.

Курс евро подскочил сразу на 0,0319 BYN до 3,1672 BYN/EUR — максимума за 41 день.

Евро дорожает на всех торгах с начала месяца уже пятый раз подряд. За это время его стоимость выросла на 0,0883 BYN.

Курс российского рубля обвалился на 0,0325 BYN до 3,4421 BYN/100 RUB и с максимума за 15 дней рухнул на минимум за 69 дней.

Московская биржа


Усилиями министра обороны РФ Сергея Шойгу удалось загнать доллар до уровня 77,61 российских рублей — максимума за пять месяцев.

Евро при этом подскочил выше уровня 92,00 RUB/EUR до 92,03 российских рублей — максимума более чем за два месяца.

Если доллар вырос примерно на рубль, то евро сразу на два.

Рубль начал девальвироваться ещё вчера сразу после заявления Шойгу о том что в российской армии началась тотальная подготовка боевой готовности. Предстоящие учения охватят все рода войск во всех регионах России.

Нерезиденты выходят из российских активов на фоне обострения ситуации на Востоке Украины и возможных санкций против российского суверенного долга со стороны США.

Кроме Министерства обороны против российского рубля играет и Минфин, который начал атаку против своей валюты ещё в понедельник. С сегодняшнего дня и до 7 мая он будет скупать на бирже валюту на 185,7 млрд рублей. Это на 25% больше, чем было в марте.

Министерство финансов РФ решило изменить соотношение валют в Фонде Национального Благосостояния. Долю долларов и евро уменьшат, а долю юаня увеличат.

Получается, что одна развивающаяся страна с нестабильной валютой пытается сберечь деньги на черный день в валюте другой развивающейся страны с нестабильной валютой. Они бы ещё белорусских рублей накупили.

В ходе «дальновидной» стратегии Минфина Россия по конвертации долларов в юани наши восточные соседи уже потеряли порядка 300 млрд. российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс доллара вырос ещё на 0,0121 BYN до 2,6667 BYN/USD — новый абсолютный максимум.
 
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