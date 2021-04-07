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На Минском заводе шестерен бушует серьезный пожар

07.04.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На Минском заводе шестерен бушует серьезный пожар
Иллюстративное фото
Спасатели работают по второму номеру вызова на ул. Долгобродской, 17, где находится Минский завод шестерен. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в МЧС.

В ведомстве пояснили, что прямо сейчас по данному адресу горит чердачное помещение цеха. Пламя распространилось на площади в 100 м2.

Там также рассказали, что термин «второй номер вызова» означает, что на место происшествия выехало большое количество техники и спасателей.

— Чем выше номер, тем больше техники и спасателей. Профессиональный термин, но не видим особых проблем в его использовании в открытом эфире, — отметили в МЧС, добавив, что подробности ЧП станут известны позже.
 
Теги: Минск
 
 
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Пламя охватило цех на площади 100 м2.
 
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