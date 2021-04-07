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На Минском заводе шестерен бушует серьезный пожар
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В ведомстве пояснили, что прямо сейчас по данному адресу горит чердачное помещение цеха. Пламя распространилось на площади в 100 м2.
Там также рассказали, что термин «второй номер вызова» означает, что на место происшествия выехало большое количество техники и спасателей.
— Чем выше номер, тем больше техники и спасателей. Профессиональный термин, но не видим особых проблем в его использовании в открытом эфире, — отметили в МЧС, добавив, что подробности ЧП станут известны позже.
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Пламя охватило цех на площади 100 м2.
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