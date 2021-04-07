Курс доллара установил рекорд на торгах. «Ахаха, Байден, прекрати печатать свои ничем не обеспеченные бумажки»

Источник материала: Салiдарнасць

На торгах курс доллара вырос до 2,667 рубля, евро укрепился на 1,02% — до 3,1672 рубля. Обменники повышают курсы продажи.

На утро 7 апреля курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже установил рекорд.

Предыдущий рекорд курса доллара был в конце августа прошлого года — 2,6631 рубля. С тех пор планку выше 2,65 рубля доллар брал один раз в начале ноября, а также на торгах этой неделе, пишет TUT.BY .

Обменники тут же отреагировали повышением курсов продажи евро и доллара. Курс продажи банками евро вырос до 3,2 рубля, а доллара — до 2,75 рубля.

Новость не осталась незамеченной.





«Проснулись. Потянулись. Увидели 2,6682 и взгрустнулись», — иронизирует Телеграм-канала Ха-ха, я тут живу .

«Понеслась. А что будет в конце апреля, ой-ё-ёй», — комментируют пользователи на дискуссионной площадке talks.by .

«Торопитесь, пока все не вынесли», — опасаются другие.

«Жэсточайше астанавить рост! И запратить!»

«Ахаха, Байден, прекрати печатать свои ничем не обеспеченные бумажки».

«Печатают эти необеспеченные доллары, а ....у нас валюта дешевеет. Парадокс».