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Курс доллара установил рекорд на торгах. «Ахаха, Байден, прекрати печатать свои ничем не обеспеченные бумажки»
07.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На торгах курс доллара вырос до 2,667 рубля, евро укрепился на 1,02% — до 3,1672 рубля. Обменники повышают курсы продажи.
На утро 7 апреля курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже установил рекорд.
Предыдущий рекорд курса доллара был в конце августа прошлого года — 2,6631 рубля. С тех пор планку выше 2,65 рубля доллар брал один раз в начале ноября, а также на торгах этой неделе, пишет
Обменники тут же отреагировали повышением курсов продажи евро и доллара. Курс продажи банками евро вырос до 3,2 рубля, а доллара — до 2,75 рубля.
Новость не осталась незамеченной.
«Проснулись. Потянулись. Увидели 2,6682 и взгрустнулись», — иронизирует Телеграм-канала
«Понеслась. А что будет в конце апреля, ой-ё-ёй», — комментируют пользователи на дискуссионной площадке
«Торопитесь, пока все не вынесли», — опасаются другие.
«Жэсточайше астанавить рост! И запратить!»
«Ахаха, Байден, прекрати печатать свои ничем не обеспеченные бумажки».
«Печатают эти необеспеченные доллары, а ....у нас валюта дешевеет. Парадокс».
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Курс доллара установил рекорд на торгах. «Ахаха, Байден, прекрати печатать свои ничем не обеспеченные бумажки»
На торгах курс доллара вырос до 2,667 рубля, евро укрепился на 1,02% — до 3,1672 рубля.
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