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Курс доллара установил рекорд на торгах. «Ахаха, Байден, прекрати печатать свои ничем не обеспеченные бумажки»

07.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На торгах курс доллара вырос до 2,667 рубля, евро укрепился на 1,02% — до 3,1672 рубля. Обменники повышают курсы продажи.

На утро 7 апреля курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже установил рекорд.

Предыдущий рекорд курса доллара был в конце августа прошлого года — 2,6631 рубля. С тех пор планку выше 2,65 рубля доллар брал один раз в начале ноября, а также на торгах этой неделе, пишет TUT.BY.

Обменники тут же отреагировали повышением курсов продажи евро и доллара. Курс продажи банками евро вырос до 3,2 рубля, а доллара — до 2,75 рубля.

Новость не осталась незамеченной.

Курс доллара установил рекорд на торгах. «Ахаха, Байден, прекрати печатать свои ничем не обеспеченные бумажки»

«Проснулись. Потянулись. Увидели 2,6682 и взгрустнулись», — иронизирует Телеграм-канала Ха-ха, я тут живу.

«Понеслась. А что будет в конце апреля, ой-ё-ёй», — комментируют пользователи на дискуссионной площадке talks.by.

«Торопитесь, пока все не вынесли», — опасаются другие.

«Жэсточайше астанавить рост! И запратить!»

«Ахаха, Байден, прекрати печатать свои ничем не обеспеченные бумажки».

«Печатают эти необеспеченные доллары, а ....у нас валюта дешевеет. Парадокс».

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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На торгах курс доллара вырос до 2,667 рубля, евро укрепился на 1,02% — до 3,1672 рубля.
 
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