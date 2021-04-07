ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нацбанк Беларуси совершенствует бухучет операций с ценными бумагами

07.04.2021 11:37 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Нацбанк постановлением № 52 от 1 марта 2021 года утвердил инструкцию по бухгалтерскому учету операций с ценными бумагами, а также внес изменения в ряд нормативных актов..

Как пояснил регулятор, делается это "в рамках совершенствования методологического обеспечения бухгалтерского учета и сближения с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)".

Как отмечается в сообщении, работа по сближению с МСФО проводится в рамках реализации стратегии по применению международных стандартов финансовой отчетности в банковской системе Беларуси на период до 2022 г. Кроме того, реализация мер, направленных на применение МСФО в качестве первоочередных и единственных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности в банковском секторе, предусмотрена Основными направлениями денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2021 г.

"В постановлении № 52подходы к бухгалтерскому учету операций банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" с ценными бумагами определены с учетом положений Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление», Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», а также Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации", - рассказал регулятор.

При этом в документе предусмотрено применение национального законодательства, в том числе в части формирования банками специальных резервов на покрытие возможных убытков по ценным бумагам.

В соответствии с постановлением № 52 бухгалтерский учет ценных бумаг осуществляется по амортизированной или справедливой стоимости исходя из их классификации и оценки согласно МСФО. Ведение бухгалтерского учета ценных бумаг предусматривается по составляющим элементам их стоимости (номинальная стоимость, дисконт, премия (скидка) с учетом операционных затрат, изменение справедливой стоимости, начисленные доходы (расходы).

Постановление № 52 вступает в силу с 1 января 2022 года и будет применяться банками при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год и последующие годы, за исключением составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в части сравнительной информации за 2021 г.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк постановлением № 52 от 1 марта 2021 года утвердил инструкцию по бухгалтерскому учету операций с ценными бумагами, а также внес изменения в ряд нормативных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Есть рекорд! Доллар шел к нему 222 дня и это случилось
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by