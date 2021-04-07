﻿ "Беларуськалий" хотят застраховать от "политических рисков". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Беларуськалий" хотят застраховать от "политических рисков"

07.04.2021 11:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Беларуськалий" получит краткосрочную страховку от политических рисков.

Страховать его будет страховое общество "Белэксимгарант". Соответствующее распоряжение издал Совмин в своем постановлении №192 от 5 апреля 2021 года, передает Еврорадио.

Речь в нем идет о контракте, заключенном с Бразилией.


"Беларуськалий" — один из основных поставщиков валюты в страну. После того, как руководство предприятия стало увольнять бастующих, на партнеров "Беларуськалия" началось давление международного сообщества. 

Компания Yara неоднократно обращала внимание "Беларуськалия" на положение с правами человека и на ситуацию с уволенными забастовщиками.

Что касается контракта с Бразилией, то, как пишет ТГ-канал "Экономика по-белорусски", в 2020 году эта страна возглавила топ импортеров белорусского хлоркалия. 

Белорусский экспорт в Бразилию составил 522 миллиона долларов против 320,7 миллиона долларов в Китай и 290 миллионов долларов в Индию. В общем экспорте доля Бразилии достигла 21,6%.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Беларуськалий" получит краткосрочную страховку от политических рисков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вакцину «ЭпиВакКорона» назвали «острым кинжалом в самое сердце» вируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by