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Лукашенко потребовал проверить некоммерческие организации
07.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Хватит наблюдать. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал проверить некоммерческие организации, которые финансируются из-за границы, передает телеканал «МИР 24».
Под пристальное внимание попадут иностранные фонды, организаторы курсов по изучению языков и скаутских организаций. Президент остался недоволен работой местных органов власти. Те не заметили, как деструктивные силы пытаются обелить военных преступников и делают из них героев.
Президент обратил внимание на Союз поляков в Беларуси, который должен укреплять отношения между Минском и Варшавой. Но не делает этого. Более того, в соседней стране заявляют об ущемлении нацменьшинств. Президент подчеркнул: за нарушение закона отвечать придется несмотря на национальность.
Президент дал поручение уполномоченному по делам религий и национальностей Александру Румаку перерегистрировать все иностранные фонды и организации.
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Под пристальное внимание попадут иностранные фонды, организаторы курсов по изучению языков и скаутских организаций.
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