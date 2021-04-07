Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хватит наблюдать. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал проверить некоммерческие организации, которые финансируются из-за границы, передает телеканал «МИР 24».

Под пристальное внимание попадут иностранные фонды, организаторы курсов по изучению языков и скаутских организаций. Президент остался недоволен работой местных органов власти. Те не заметили, как деструктивные силы пытаются обелить военных преступников и делают из них героев.

«Мы увидели, кто есть кто. Поэтому их нужно привести в чувство. Если они способны работать на государство, мы будем их «терпеть» и с ними сотрудничать. Это же не дело, когда эти структуры, существуя в Беларуси, втягивают молодежь в антигосударственную деятельность, организуют утечку квалифицированных кадров за рубеж. Слава богу, сейчас этот поток снизился, потому что увидели, кто есть кто», – сказал Лукашенко.

Президент обратил внимание на Союз поляков в Беларуси, который должен укреплять отношения между Минском и Варшавой. Но не делает этого. Более того, в соседней стране заявляют об ущемлении нацменьшинств. Президент подчеркнул: за нарушение закона отвечать придется несмотря на национальность.

«Почему-то у нас отдельные лица вспоминают о своих национальных корнях тогда, когда преступают закон. Многие поднимают вот этот польский вопрос: поляки, притеснение. Еще раз хочу повторить руководству Польши: да, у нас немало проживает поляков. Но это наши поляки! Их родина – Беларусь. Они здесь жили, их дети живут и будут жить», – сказал Лукашенко.

Президент дал поручение уполномоченному по делам религий и национальностей Александру Румаку перерегистрировать все иностранные фонды и организации.