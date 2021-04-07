Врач-диетолог рассказала об особенностях приема витамина K

Источник материала: Tut.by

Много ли продуктов содержат витамин K и какая вообще от него польза? К чему приводит его дефицит в организме и как этого избежать? На эти и другие вопросы порталу « Здоровые люди » ответила врач-диетолог, сотрудник БГМУ Надежда Рябова.



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Как нас защищает витамин K

Его еще называют витамином коагуляции. Этот самый «К» необходим для образования в печени протромбина. Система свертывания крови — одна из главных наших защитных функций. Если организму ничего не угрожает, то свертывающие и антисвертывающие факторы в порядке, и кровь остается жидкой. Но при патологии моментально запускается процесс, который нацелен на формирование тромба, то есть организм способен в любой момент «заделать» рану сформировавшимся сгустком крови.

Кроме того, витамин К нужен нам для других важных задач:

способствует нормальному развитию детского скелета и предотвращает остеопороз у людей преклонного возраста;

участвует в анаэробном дыхании, которое возникает в нервной ткани при кислородном голодании и в мышцах при интенсивных физических нагрузках;

стабилизирует уровень сахара в крови;

повышает устойчивость стенок сосудов,

препятствует возникновению возрастных изменений;

участвует в энергетических процессах,

оказывает антибактериальное и болеутоляющее действия;

способствует расслаблению матки, устраняя болевые ощущения во время менструации;

нормализует двигательную функцию желудочно-кишечного тракта и деятельность мышц,

недавно было установлено, что он играет важную роль в усвоении кальция и обеспечении нормальной работы почек.

Под общим понятием витамина К подразумеваются жирорастворимые соединения (К1, К2 и К3 и т.д.). Вещество это может содержаться как в продуктах растительного происхождения, так и животного. К примеру, витамин К1 синтезируется в растениях и содержится в листьях. Но несмотря на то, что при растительном рационе в наш организм попадает достаточно витамина К1, усваивается его очень мало. Поэтому его нужно сочетать с жирами. Витамин К2 синтезируется микроорганизмами (бактериями) в кишечнике человека, а также клетками печени животных.

Суточная потребность в витамине К, дефицит и переизбыток



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Потребность этого вещества удовлетворяется частично благодаря микрофлоре кишечника и за счет поступления с продуктами питания, но суточное количество точно не установлено. Все очень индивидуально и зависит от веса человека: 1 микрограмм нутриента на 1 килограмм массы тела. Согласно санитарным нормам и правилам, потребность в витамине К для мужчин и женщин 18 — 59 лет (в сутки) составляет 120 мкг.

Первичный и вторичный гиповитаминоз

Некоторые ученые считают, что благодаря синтезу витамина микрофлорой кишечника y взрослых первичного гиповитаминоза К не бывает. Другое дело — вторичный гиповитаминоз. Самые распространенные причины его:

заболевания печени (например, инфекционные и токсические гепатиты, цирроз печени, желчнокаменная болезнь, опухоли поджелудочной железы, дискинезия желчевыводящих путей). Из-за прекращения поступления желчи в двенадцатиперстную кишку нарушается усвоение жирорастворимых веществ, в том числе и витаминов группы K;

длительное внутривенное питание или прием антибиотиков — они угнетают микрофлору кишечника, при желудочно-кишечных расстройствах, когда нарушается всасывание жиров, дисбактериозе;

влияние антикоагулянтов. Снижение концентрации в крови протромбина и тромботропина могут быть устранены своевременным введением препаратов витамина K;

лечение сердечно-сосудистых заболеваний зачастую подразумевает использование «кроверазжижающих» лекарств, которые разрушают витамин коагуляции в организме;

к дефициту может привести химиотерапия при лечении онкологических заболеваний и прием противосудорожных средств;

действие витамина К ослабляется при приеме больших доз витамина Е.

Реальная опасность недостатка витамина и развития первичного гиповитаминоза возникает у новорожденных в первые 5 дней жизни. В этот период кишечник ребенка плохо работает, в нем нет микрофлоры, способной синтезировать витамин K, а в крови недостаточно протромбина. Для предотвращения развития геморрагического синдрома у младенцев беременные женщины с дефицитом витамина К перед родами проходят профилактическое лечение.

— Гиповитаминоз К проявляется снижением уровня протромбина (до 35%). Раны плохо заживают, человек теряет много крови. Возникают подкожные кровоизлияния, кровоточивость десен, носовые и желудочно-кишечные кровотечения. У новорожденных при существенном дефиците витамина К случаются кровотечения изо рта, носа, пупка, мочевых путей, возникают внутрикожные и подкожные кровоизлияния. Желудочно-кишечные кровотечения проявляются кровавой рвотой, жидким, дегтеобразным калом.

При подозрении на дефицит необходимо сдать анализы и определить содержание в крови протромбина.

Некоторые витамины группы К при передозировке могут оказать токсическое действие. Длительный прием способен привести к развитию анемии, а переизбыток способствует увеличению количества тромбоцитов и вязкости крови. Поэтому для больных варикозом, тромбофлебитом, некоторыми видами мигреней и другими заболеваниями крайне нежелательно употребление продуктов, богатых витамином К.

К сведению: для четырех витаминов (К, B2, пантотеновой кислоты, B12) предел токсичности настолько высокий, что не определяется. Например, для витаминов А и D, обладающих высокой биологической активностью и относительно малой физиологической потребностью в них, быстрым всасыванием и отсутствием эффективных путей выведения из организма, передозировка наступает при превышении нормы в несколько раз.

В каких продуктах содержится витамин коагуляции



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Пищевые источники витамина К1: зеленые листья салата, брюссельская и цветная капуста, шпинат, крапива, сельдерей и брокколи, зеленый чай, ламинария, шиповник, овес, соя, рожь, пшеница, морковь, тыква, томаты. В пряных травах тоже его много: базилик (как свежий, так и сушеный), тимьян, петрушка, кинза, крапива… Хоть зеленые листовые овощи и лидируют по содержанию витаминов группы К, усваивается из них только 10 процентов. А вот полученное из продуктов животного происхождения вещество усваивается намного лучше.

Витамин К2 содержится в животных продуктах (свиная и говяжья печень, яйца, сыры, майонез, куриное мясо), а еще, как говорилось выше, продуцируется бактериями. Продукт на основе сои «натто» — из традиционной японской кухни — считают лидером по содержанию витамина К. Он производится путем замачивания целых соевых бобов. Полученную массу кипятят и добавляют в нее специальные бактерии. Они помогают синтезировать ферменты, используемые для снижения свертываемости крови и производства витамина К и витаминов группы В.

Содержание витамина K в пищевых продуктах (мг/100 г съедобной части продукта): шпинат — 4,5; свиная печень — 0,6; томаты — 0,4; зеленый горошек — 0,1−0,3; свинина — 0,15; земляника — 0,12; морковь — 0,1; телятина, баранина, говядина и треска — 0,1; картофель — 0,08; цветная капуста — 0,06; куриные яйца — 0,02.

Фрукты и сухофрукты с нужным нам витамином: чернослив, киви, голубика, гранат, авокадо.

Несомненный плюс в том, что при термической обработке витамин K полезные свойства сохраняет, в отличие от других витаминов (потери не более 5 процентов). При замораживании же теряется около 30 процентов. Активность его снижается при приеме аспирина.

Полезные рецепты первых блюд



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Крем-суп из замороженного шпината со сливками

Ингредиенты: 200 гр замороженного шпината;

1 луковица;

250 мл сливок;

крупная картофелина;

несколько лавровых листочков;

соль и черный перец по вкусу, сухарики и свежая зелень для украшения.

Шпинат размораживаем. Картофель чистим и нарезаем небольшими кусочками, чтобы суп быстрее приготовился. Луковицу также нарезаем не крупно. Ингредиенты помещаем в кастрюлю и наливаем воду так, чтобы она полностью покрыла продукты (шпинат добавляем позже). Забрасываем «лаврушку» и отвариваем овощи до размягчения (около 20 минут). Лавровые листы затем нужно убрать, а в кастрюлю добавить шпинат. После того как закипит, варить в течение 3−4 минут. Овощной бульон нужно посолить и поперчить, добавив кусочек сливочного масла.

При помощи блендера делаем из супа однородное пюре. Заправляем первое блюдо сливками и нагреваем его на плите до необходимой температуры. Перед подачей супчик можно украсить сухариками и зеленью.

Суп из крапивы

На одну порцию понадобится: 50 гр крапивы,

80 гр картофеля,

30 гр моркови,

20 гр сметаны,

половинка куриного отварного яйца.

Почистить картофель и морковь, порезать и отварить, вкуснее — на курином бульоне. За несколько минут до готовности поместить туда же порезанную молодую зелень крапивы. Заправить сметаной, посыпать измельченным яйцом.

Крем-суп тыквенный

Нам понадобится: тыква — 800 гр,

гренки — 150 гр,

мука -2 ст. л.,

картофель — 300 гр,

молоко — 4 стакана,

масло сливочное — 3 ст. л.,

сахар — 2 ч. л.

Первый вариант: Тыкву и картошку почистить, помыть и нарезать небольшими ломтиками. Поместить в кастрюлю с водой, добавив соль, сахар и 1 ст. л. масла. Варить на слабом огне около получаса.

Довести до кипения и добавить подсушенные или обжаренные на масле гренки. Полученную массу процедить, гущу протереть через сито, влить горячее молоко и заправить сливочным маслом.

Второй вариант: Поставить вариться тыкву, залив ее двумя стаканами воды. На сковородке поджарить 2 ст. л. муки с 2 ст. л. сливочного масла. Развести 4 стаканами горячего молока и 2 стаканами воды. После того как закипит, добавить в тыкву, варить 15 минут. Гущу протереть через сито, добавить по вкусу соль, молотый перец, 2 стакана молока и масла сливочного. Все перемешать, подать к столу с подсушенным хлебом.

Приятного вам аппетита и отменного здоровья!