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Zoom решила отказать в доступе к своему сервису госучреждениям России и стран СНГ

07.04.2021 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. Об этом пишет «КоммерсантЪ».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: freestocks / Unsplash

Как пишет российское издание, дистрибьютор решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» разослал письмо партнерам от 31 марта. В нем говорится, что Zoom Video Communications Inc. отзывает у российского партнера авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами. Гендиректор «РайтКонф» Андрей Петренко подтвердил «Ъ» подлинность письма. По его словам, требования Zoom касаются не только РФ, но и стран СНГ. То есть речь идет и о Беларуси в том числе.

«Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора», — добавил топ-менеджер.

По его словам, работа по действующим контрактам продолжится. В Zoom не ответили на запрос «Ъ».

 
 
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Требования Zoom касаются не только России, но и стран СНГ.
 
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