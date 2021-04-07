Как спать, если у вас болит поясница

Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY узнал у невролога Алексея Малкова, какую позу выбрать для сна, если болит поясница, и какие еще процедуры и приспособления могут повлиять на боль.



Алексей Малков Врач-невролог высшей квалификационной категории, сомнолог, кандидат медицинских наук высшей квалификационной категории, сомнолог, кандидат медицинских наук

В каких позах лучше спать при боли в пояснице? В такой ситуации спать нужно так, как вам комфортнее всего, — чтобы боли не было. При наличии патологического тонуса в пояснице, например, наиболее оптимальна поза на боку. Если это радикулопатия — боль связана со сдавливанием нервного корешка — лучше спать на боку с одной подогнутой ногой, которая больше болит. Также наиболее грамотной для сна является поза на спине, а самой анатомически неправильной — поза на животе с максимально повернутой головой. Но в любом случае, если у вас что-то болит, поза сна это не вылечит, тут поможет только врач.

Что делать, если я засыпаю на боку, но ночью ворочаюсь, и боль возвращается? Если есть некоторые проблемы, которые вызываются сном на спине, мы рекомендуем пациентам надевать майку с карманом на спине, в который кладется теннисный мячик. Пациент спит в этой майке на протяжении двух недель и в итоге у него формируется рефлекс, из-за которого он в последующем не переворачивается на спину. Других вариантов фиксации в постели нет.



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Как обустроить спальное место, чтобы ничего не болело? Нужно иметь хорошую ортопедическую подушку и хороший ортопедический матрас. Если у пациента есть проблемы с позвоночником различного уровня, то ортопедические изделия должен подбирать невролог или ортопед-травматолог. Если проблем нет, достаточно использовать полужесткий или полумягкий матрас и средней высоты ортопедическую подушку с памятью. Постель не должна быть жаркой. Шторы должны быть максимально закрыты, чтобы в комнате не было проникающего света.

Кровать или диван — это имеет значение? Конечно. На кровать можно положить ортопедический матрас, создать комфортные условия для сна. С диваном так не поступишь.

Есть какие-то специальные приспособления, которые могут улучшить физическое состояние во время сна? Снимать боль хорошо с помощью различных аппликаторов (например, аппликатор Кузнецова ). Они воздействуют на биомеханику мышц, триггерных зон, позвоночника, таким образом разгружая мышцы поясницы. На аппликаторах можно спать, а можно и просто использовать их перед сном, а на ночь убирать.



Фото: Maddi Bazzocco, unsplash.com

Что можно делать до сна, чтобы избежать боли и спать лучше? Если говорить о боли, то единственный вариант — лечение. Нужно использовать мази, сухое тепло, аппликаторы, миостимуляторы , если это показано. Все препараты должен назначить врач, так как их подбор строго индивидуален и зависит от диагноза.

То, как я просыпаюсь и встаю с кровати, влияет на боль? Да. Лучше вставать постепенно, медленно: сначала приподнимать голову и верхнюю часть туловища на локтях, потом аккуратно спускаться. Никаких резких поворотов и движений в постели при просыпании быть не должно.

Почему после сна может болеть поясница, если раньше не болела? Чаще всего причина в формирующемся во время сна неправильном мышечном тонусе, который называется миофасциальный болевой синдром — патологические спазмы в пояснице. Также может просто не подходить матрас или кровать. А может быть, проблема непосредственно в позвоночнике. В любом случае, если у вас что-то болит, лучше всего обратиться к неврологу.