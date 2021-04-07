Как спать, если у вас болит поясница

HEALTH.TUT.BY узнал у невролога Алексея Малкова, какую позу выбрать для сна, если болит поясница, и какие еще процедуры и приспособления могут повлиять на боль.
Алексей МалковВрач-невролог высшей квалификационной категории, сомнолог, кандидат медицинских наук
В каких позах лучше спать при боли в пояснице?
В такой ситуации спать нужно так, как вам комфортнее всего, — чтобы боли не было. При наличии патологического тонуса в пояснице, например, наиболее оптимальна поза на боку. Если это радикулопатия — боль связана со сдавливанием нервного корешка — лучше спать на боку с одной подогнутой ногой, которая больше болит.
Также наиболее грамотной для сна является поза на спине, а самой анатомически неправильной — поза на животе с максимально повернутой головой. Но в любом случае, если у вас что-то болит, поза сна это не вылечит, тут поможет только врач.
Что делать, если я засыпаю на боку, но ночью ворочаюсь, и боль возвращается?
Если есть некоторые проблемы, которые вызываются сном на спине, мы рекомендуем пациентам надевать майку с карманом на спине, в который кладется теннисный мячик. Пациент спит в этой майке на протяжении двух недель и в итоге у него формируется рефлекс, из-за которого он в последующем не переворачивается на спину. Других вариантов фиксации в постели нет.
Как обустроить спальное место, чтобы ничего не болело?
Нужно иметь хорошую ортопедическую подушку и хороший ортопедический матрас. Если у пациента есть проблемы с позвоночником различного уровня, то ортопедические изделия должен подбирать невролог или ортопед-травматолог. Если проблем нет, достаточно использовать полужесткий или полумягкий матрас и средней высоты ортопедическую подушку с памятью.
Постель не должна быть жаркой.
Шторы должны быть максимально закрыты, чтобы в комнате не было проникающего света.
Кровать или диван — это имеет значение?
Конечно. На кровать можно положить ортопедический матрас, создать комфортные условия для сна. С диваном так не поступишь.
Есть какие-то специальные приспособления, которые могут улучшить физическое состояние во время сна?
Снимать боль хорошо с помощью различных аппликаторов (например, аппликатор Кузнецова). Они воздействуют на биомеханику мышц, триггерных зон, позвоночника, таким образом разгружая мышцы поясницы.
На аппликаторах можно спать, а можно и просто использовать их перед сном, а на ночь убирать.
Что можно делать до сна, чтобы избежать боли и спать лучше?
Если говорить о боли, то единственный вариант — лечение. Нужно использовать мази, сухое тепло, аппликаторы, миостимуляторы, если это показано. Все препараты должен назначить врач, так как их подбор строго индивидуален и зависит от диагноза.
То, как я просыпаюсь и встаю с кровати, влияет на боль?
Да. Лучше вставать постепенно, медленно: сначала приподнимать голову и верхнюю часть туловища на локтях, потом аккуратно спускаться. Никаких резких поворотов и движений в постели при просыпании быть не должно.
Почему после сна может болеть поясница, если раньше не болела?
Чаще всего причина в формирующемся во время сна неправильном мышечном тонусе, который называется миофасциальный болевой синдром — патологические спазмы в пояснице. Также может просто не подходить матрас или кровать. А может быть, проблема непосредственно в позвоночнике. В любом случае, если у вас что-то болит, лучше всего обратиться к неврологу.