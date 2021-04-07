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Новый клип Моргенштерна проверят на экстремизм

07.04.2021 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый клип рэпера Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» проверят на наличие признаков экстремизма. Об этом Генпрокуратуру РФ попросил глава одного из комитетов Госдумы Сергей Гаврилов. Он же обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать доступ к ролику, передает ТАСС.


Кадр из клипа «Новая волна»

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов пожаловался на сценический образ артистов в видеоклипе «Новая волна». По его словам, участники ролика «используют костюмы, стилизованные под католические сутаны», а действие клипа «происходит в здании, явно напоминающем католический храм, на данный факт указывает наличие христианских крестов и другое». Гаврилов подчеркнул, что видео опубликовали в канун католической Пасхи.

Теперь парламентарий просит Генпрокуратуру проверить новый клип Моргенштерна «на наличие признаков действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также признаков экстремистской деятельности».


Кадр из клипа «Новая волна»

Напомним, в пятницу, 2 апреля, российский рэпер Моргенштерн выпустил новую версию танцевального хита нулевых «Новая волна» и провокационный клип на него. Автор песни DJ Smash тоже поучаствовал в съемках. В ролике артисты устраивают рейв в храме перед концом света.

В дисклеймере к клипу говорилось, что «данное видео не имеет цели оскорбить кого-либо, в том числе чувства верующих, и имеет развлекательный характер».

Мы сознательно не публикуем клип и прямую ссылку на него. При желании ролик можно найти в YouTube.

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Новый клип рэпера Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» проверят на наличие признаков экстремизма. Об этом Генпрокуратуру РФ попросил глава одного из комитетов...
 
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