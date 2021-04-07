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Новый клип Моргенштерна проверят на экстремизм
Источник материала: Tut.by
Новый клип рэпера Моргенштерна и DJ Smash
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов пожаловался на сценический образ артистов в видеоклипе «Новая волна». По его словам, участники ролика «используют костюмы, стилизованные под католические сутаны», а действие клипа «происходит в здании, явно напоминающем католический храм, на данный факт указывает наличие христианских крестов и другое». Гаврилов подчеркнул, что видео опубликовали в канун католической Пасхи.
Теперь парламентарий просит Генпрокуратуру проверить новый клип Моргенштерна «на наличие признаков действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также признаков экстремистской деятельности».
Напомним, в пятницу, 2 апреля, российский рэпер Моргенштерн
В дисклеймере к клипу говорилось, что «данное видео не имеет цели оскорбить кого-либо, в том числе чувства верующих, и имеет развлекательный характер».
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Новый клип рэпера Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» проверят на наличие признаков экстремизма. Об этом Генпрокуратуру РФ попросил глава одного из комитетов...
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