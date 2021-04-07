Рэпер Will.i.am представил умную защитную маску XUPERMASK

Источник материала: Tut.by

Американский рэпер Уильям Адамс, известный под псевдонимом Will.i.am, представил умную защитную маску под названием XUPERMASK. Рекомендованная цена новинки — 299 долларов, сообщает DTF .





Маска оснащена системой фильтрации с двумя вентиляторами, светодиодной подсветкой и встроенным микрофоном. К тому же в комплекте идет пара наушников с активным шумоподавлением и Bluetooth 5.0.

XUPERMASK использует запатентованную Honeywell технологию фильтрации HEPA. В разработке также участвовал дизайнер Хосе Фернандес, который проектировал скафандры для SpaceX.

«У нас появилась возможность сделать что-то действительно важное и решить проблемы, которые производители масок раньше игнорировали, — сказал Will.i.am.

Маска будет доступна в двух размерах и цветах (белом и черном). В комплект также входят кейс для переноски, сменные фильтры HEPA, накладки для наушников, зарядный кабель USB-C и дополнительная тканевая маска.

Продажи начнутся 8 апреля на официальном сайте.