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Рэпер Will.i.am представил умную защитную маску XUPERMASK
Источник материала: Tut.by
Американский рэпер Уильям Адамс, известный под псевдонимом Will.i.am,
Маска оснащена системой фильтрации с двумя вентиляторами, светодиодной подсветкой и встроенным микрофоном. К тому же в комплекте идет пара наушников с активным шумоподавлением и Bluetooth 5.0.
XUPERMASK использует запатентованную Honeywell технологию фильтрации HEPA. В разработке также участвовал дизайнер Хосе Фернандес, который проектировал скафандры для SpaceX.
«У нас появилась возможность сделать что-то действительно важное и решить проблемы, которые производители масок раньше игнорировали, — сказал Will.i.am.
Маска будет доступна в двух размерах и цветах (белом и черном). В комплект также входят кейс для переноски, сменные фильтры HEPA, накладки для наушников, зарядный кабель USB-C и дополнительная тканевая маска.
Продажи начнутся 8 апреля на официальном сайте.
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В разработке участвовал дизайнер SpaceX.
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