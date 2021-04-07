Руководителя ПЦ «Весна» Алеся Беляцкого вызвали в СК на допрос

На допрос в центральный аппарат Следственного комитета вызвали в качестве свидетеля председателя лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого.



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Как сообщается на сайте spring96.org, Беляцкий вызван на допрос сегодня к 10.00.

Следственные действия проводятся в рамках дела, возбужденного по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Отмечается, что вызывают на допросы также правозащитников в Светлогорске и Мозыре (Гомельская область).

За март—апрель через допросы и задержания по делу «Весны» прошло несколько десятков правозащитников, волонтеров и журналистов во многих городах Беларуси, пишет spring96.org.

Правозащитники напоминают, что ранее были задержаны и находятся в следственных изоляторах правозащитники и волонтеры Марфа Рабкова и Андрей Чепюк (Минск), Леонид Судаленко (Гомель), Татьяна Ласица (Речица Гомельской области).

Совет ПЦ «Вясна» выразил свой протест в связи с очередными репрессиями в отношении организации и ее членов и заявил, что «никогда не прекратит своей законной правозащитной деятельности на благо всего белорусского общества, направленной на продвижение идей и ценностей прав человека и демократии».

16 февраля в офисах и квартирах десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов по всей стране прошли обыски. Как впоследствии сообщил Следственный комитет, обыски были проведены в рамках расследования дела по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Одиннадцать международных правозащитных организаций, включая Amnesty International, выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от белорусских властей выполнять свои обязательства по международному праву в области прав человека, прекратить преследования правозащитников и мирных гражданских активистов и освободить заключенных по политическим мотивам.

В начале марта стало известно о возбуждении уголовного дела по факту деятельности ПЦ «Весна». Расследованием занимается главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета.

«Как следует из официальных комментариев СК, по мнению органов следствия, ПЦ «Весна» якобы осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», — сообщили правозащитники «Весны».

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