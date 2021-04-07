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Мужчина выпивал со знакомой в автомобиле, когда вдруг позвонила жена. Все закончилось очень плохо
Источник материала: Onliner
Удивительная история произошла вчера днем во дворе дома №28 по улице Якубова в Минске. В ней замешаны мужчина и женщина, а также супруга мужчины и даже косвенно его ребенок. Итак, в салоне автомобиля Honda молодой человек 1989 года рождения выпивает со своей знакомой.
Знакомая — это не жена. Жена мужчине позвонила по телефону и попросила съездить в магазин за смесью для ребенка. Молодой отец, как сообщили в ГАИ Минска, откликнулся на просьбу.
— Однако далеко уехать он не смог. Двигаясь во дворе, водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на ограждение, едва не сбив двух пожилых женщин. При этом с места ДТП нарушитель скрылся, — рассказали в Госавтоинспекции. — Такое поведение знакомого явно не понравилось девушке. Она позвонила в милицию и сообщила о произошедшем.
Прибывшие на место сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД установили виновника аварии.
— Невооруженным глазом было заметно, что молодой человек пьян. Однако от прохождения освидетельствования он отказался и оказал сопротивление сотрудникам в учреждении здравоохранения, — отметили в ГАИ.
На данный момент в отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях:
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Удивительная история произошла вчера днем во дворе дома №28 по улице Якубова в Минске. В ней замешаны мужчина и женщина, а также супруга мужчины и даже косвенно его...
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