Мужчина выпивал со знакомой в автомобиле, когда вдруг позвонила жена. Все закончилось очень плохо

Источник материала: Onliner

Удивительная история произошла вчера днем во дворе дома №28 по улице Якубова в Минске. В ней замешаны мужчина и женщина, а также супруга мужчины и даже косвенно его ребенок. Итак, в салоне автомобиля Honda молодой человек 1989 года рождения выпивает со своей знакомой.

Знакомая — это не жена. Жена мужчине позвонила по телефону и попросила съездить в магазин за смесью для ребенка. Молодой отец, как сообщили в ГАИ Минска, откликнулся на просьбу.

— Однако далеко уехать он не смог. Двигаясь во дворе, водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на ограждение, едва не сбив двух пожилых женщин. При этом с места ДТП нарушитель скрылся, — рассказали в Госавтоинспекции. — Такое поведение знакомого явно не понравилось девушке. Она позвонила в милицию и сообщила о произошедшем.

Прибывшие на место сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД установили виновника аварии.

— Невооруженным глазом было заметно, что молодой человек пьян. Однако от прохождения освидетельствования он отказался и оказал сопротивление сотрудникам в учреждении здравоохранения, — отметили в ГАИ.

На данный момент в отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях:

по ч. 4 ст. 18.11 КоАП (за управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении);

по ч. 5 ст. 18.18 КоАП (за совершение ДТП);

по ч. 2 ст. 18.15 КоАП (за отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения);

по ч. 2 ст. 18.16 КоАП (за оставление места ДТП);

по ст. 24.3 КоАП (за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий).

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