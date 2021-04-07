ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мужчина выпивал со знакомой в автомобиле, когда вдруг позвонила жена. Все закончилось очень плохо

07.04.2021 11:57 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Удивительная история произошла вчера днем во дворе дома №28 по улице Якубова в Минске. В ней замешаны мужчина и женщина, а также супруга мужчины и даже косвенно его ребенок. Итак, в салоне автомобиля Honda молодой человек 1989 года рождения выпивает со своей знакомой.

Знакомая — это не жена. Жена мужчине позвонила по телефону и попросила съездить в магазин за смесью для ребенка. Молодой отец, как сообщили в ГАИ Минска, откликнулся на просьбу.

— Однако далеко уехать он не смог. Двигаясь во дворе, водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на ограждение, едва не сбив двух пожилых женщин. При этом с места ДТП нарушитель скрылся, — рассказали в Госавтоинспекции. — Такое поведение знакомого явно не понравилось девушке. Она позвонила в милицию и сообщила о произошедшем.

Прибывшие на место сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД установили виновника аварии.

— Невооруженным глазом было заметно, что молодой человек пьян. Однако от прохождения освидетельствования он отказался и оказал сопротивление сотрудникам в учреждении здравоохранения, — отметили в ГАИ.

На данный момент в отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях:

  • по ч. 4 ст. 18.11 КоАП (за управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении);
  • по ч. 5 ст. 18.18 КоАП (за совершение ДТП);
  • по ч. 2 ст. 18.15 КоАП (за отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения);
  • по ч. 2 ст. 18.16 КоАП (за оставление места ДТП);
  • по ст. 24.3 КоАП (за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий).

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Удивительная история произошла вчера днем во дворе дома №28 по улице Якубова в Минске. В ней замешаны мужчина и женщина, а также супруга мужчины и даже косвенно его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко потребовал проверить некоммерческие организации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by