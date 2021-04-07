В World of Tanks появится новый командир танка — Юрий Гагарин. Но его надо заработать (видео)

Источник материала: Onliner

Разработчики World of Tanks объявили о старте нового игрового события, приуроченного к 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос. В рамках «космического» игрового события «К звездам!» «танкистам» предстоит проходить боевые задачи и зарабатывать специальные Звездные очки. В событии предусмотрены две стадии: личный и общий прогресс.

Первый продлится с 7 по 19 апреля и включит в себя пять Звездных уровней. За прохождение каждого игроки будут получать награды. Общий прогресс продлится с 7 по 12 апреля и будет состоять из пяти этапов, каждый продолжительностью в 24 часа. Звездные очки, заработанные за выполнение задач, станут вкладом в общую копилку. Чтобы пройти этап и получить заслуженные награды, игрокам необходимо будет вместе собрать определенное количество очков.

Среди наград, которые получат игроки, будут уникальные декали, надписи, памятная медаль, а также новый 2D-стиль «Первый полет», созданный на основе корабля «Восток-1», на котором поднялся на околоземную орбиту первый космонавт.

Главной наградой за прохождение личного прогресса станет сам Юрий Алексеевич Гагарин в качестве командира танка. Его образ был создан на основе легендарного фото, на котором космонавт был запечатлен в оранжевом скафандре. Специально для игрового события при помощи профессионального актера был записан набор реплик командира, которые максимально близко передают интонацию и дикцию Юрия Алексеевича. А для того чтобы командир, как в космосе, был отлично подготовлен, в арсенале у него будет полностью изученное «Боевое братство» и достаточное количество опыта для прокачки дополнительного навыка.

Компания Wargaming поблагодарила дочь космонавта Галину Юрьевну за помощь, консультации и советы, которые разработчики получали на всех этапах работы над проектом.

Следить за общим прогрессом, узнавать состав задач и получать награды игроки смогут на специальном сайте .