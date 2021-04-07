Сбой системы? МВД и прокуратура пытаются выслать из страны гражданку Литвы - пока безуспешно





сообщает Генпрокуратура. Профильный отдел МВД и прокуратура ведут непримиримую борьбу с гражданкой Литвы, которая участвовала в протестном движении и даже была наказана за это, "привлекалась к административной ответственности". Об этом противостоянииГенпрокуратура.





Отдел по гражданству и миграции УВД одного из районов Минска принял решение о высылке гражданки Литвы из страны. Ей также было запрещено в течение полугода возвращаться в Беларусь. Но женщина обжаловала это постановление в суде. И суд ее поддержал — отменил постановление о высылке.





Тогда вмешалась прокуратура — опротестовала постановление районного суда. Протест рассмотрела судебная коллегия Минского городского суда, и согласилась с прокуратурой. В итоге постановление суда первой инстанции отменили.





Состоялось новое заседание по жалобе гражданки на неправомерные действия милиции, но в этот раз суд принял решение в пользу силовых структур.



