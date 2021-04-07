Есть рекорд! Доллар шел к нему 222 дня и это случилось

Белорусская валютно-фондовая биржа





banki24.by по состоянию на 11:26: По даннымпо состоянию на 11:26:





Курс доллара вырос до 2,6682 BYN/USD — это новый абсолютный максимум. Так высоко доллар ещё не поднимался.





Напомним, что предыдущий рекорд был установлен на торгах 28 августа 2020 года, то есть 222 дня назад 2,6631





Курс евро подскочил сразу до 3,1678 BYN/EUR.





Евро дорожает на всех торгах с начала месяца уже пятый раз подряд. За это время его стоимость выросла на 0,0883 BYN.





Курс российского рубля обвалился до 3,4347 BYN/100 RUB.