На Якубова пьяный водитель устроил ДТП, едва не сбил двух женщин и оказал сопротивление инспекторам

Источник материала: Tut.by

В Минске нетрезвый водитель устроил аварию и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ.

По информации инспекторов, днем 6 апреля во дворе дома № 28 по улице Якубова 31-летний мужчина вместе со знакомой в салоне автомобиля Honda распивал спиртные напитки. В какой-то момент ему позвонила жена, чтобы тот съездил в магазин за смесью для ребенка. Мужчина согласился. Двигаясь по дворовой территории, он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в ограждение, едва не сбив двух женщин. После этого нарушитель с места аварии скрылся.

— Такое поведение водителя явно не понравилось находившейся в салоне знакомой, поэтому она позвонила в милицию и сообщила о произошедшем. Инспекторы задержали мужчину. По внешним признакам он был пьян, однако от медосвидетельствования отказался. Кроме того, в учреждении здравоохранения нарушитель оказал сопротивление сотрудникам милиции, — рассказали в ГАИ.

В отношении водителя сотрудники ГАИ составили несколько административных протоколов, в том числе по ст. 24.3 КоАП Беларуси (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

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