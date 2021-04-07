Vulitsa Ezha назвала даты фестиваля в этом году. Билеты - 10 рублей, они уже в продаже

Источник материала: Tut.by

Городской пикник Vulitsa Ezha рассказал о планах на сезон, в этом году он пройдет трижды. Записывайте даты: 5-6 июня, 10-11 июля, 21-22 августа. Гости смогут попробовать более сотни блюд, познакомиться с полусотней заведений, развлечься на двадцати зонах активаций и, конечно же, послушать приглашенных музыкантов. Билет на один день фестиваля будет стоить 10 рублей, абонемент на все три фестиваля (6 дней) — 50 рублей.





Городской пикник Vulitsa Ezha возвращается в Минск и вновь готов радовать горожан вкусной едой, интересными локациями с развлечениями в кругу семьи и друзей, а также громким музыкальным лайн-апом. Все три фестиваля пройдут в полюбившейся многим гостям живописной локации — ботаническом саду.

В этом году организаторы Vulitsa Ezha основательно подготовились и летом 2021-го вернут городу тот самый большой городской пикник с обширным меню, разнообразием блюд, уютным отдыхом под открытым небом и ламповой атмосферой, по которым все успели соскучиться. Ведь, как вы помните, в прошлом году фестиваль не проводили из-за COVID-19.

— Мы очень рады возможности вернуться и подарить всем площадку для идеального летнего отдыха. За шесть лет Vulitsa Ezha стала проектом о городе, который мы любим, и о людях, которые делают его ярче и интереснее. Это уже не просто фестиваль, а целое сообщество единомышленников, где собираются лучшие стритфуд-проекты, топовые шеф-повара, гастроэнтузиасты и фермеры, — комментируют организаторы городского пикника.













Главной особенностью городского пикника Vulitsa Ezha был и остается фудкорт. 50 классных заведений представят гостям специально разработанное меню с сотней блюд разных кухонь мира. Участниками фудкорта становятся только самые интересные заведения, которые проходят тщательный отбор. Организаторы стараются искать действительно уникальные для Беларуси проекты, дают старт достойным и открывают новые имена, экспериментируют, тем самым расширяя гастрономический кругозор гостей.

Каждый из посетителей фестиваля может отметить понравившееся блюдо от любого участника фудкорта, отдав за него свой голос в рамках премии Ezha Awards.

— У нас есть постоянные участники, очень популярные сегодня и успешные в своем деле, которые получили старт именно на Vulitsa Ezha, — говорят организаторы.









Не дадут гостям заскучать более 20 зон с развлечениями, которые можно будет найти на городском пикнике. Среди них — большая локация с изделиями дизайнеров и ремесленников, постоянный проект «Кулинарная школа», где гостей фестиваля вместе с шеф-поварами учат готовить медиаперсоны, Local Food Market c экопродукцией от фермеров, кинотеатр под открытым небом, отдельная барная зона с напитками, бьюти-корнер с мастер-классами, лекторий с множеством интересных тем от спикеров и многое другое.

Отдельно отметим, что особое внимание организаторы уделяют зоне для семейного отдыха, ведь около 40% посетителей пикника Vulitsa Ezha приходят с детьми. Маленьких гостей будет ждать крутая Kids-зона 0+, аттракционы, горки, ростовые куклы. А еще шоу-программа от аниматоров и даже специальное детское меню. Кстати, вход до 12 лет на фестиваль бесплатный в сопровождении взрослых.













Не забыли организаторы и про меломанов: с каждым сезоном музыкальный лайн-ап Vulitsa Ezha становится мощнее и громче. На главной сцене в разное время выступали Найк Борзов, Валентин Стрыкало, Моя Мишель, Nizkiz, Cream Soda и многие другие. Этим летом на территории фестиваля разместятся главная сцена с хедлайнерами и летняя с диджеями. Лайн-ап нового сезона организаторы объявят позже.

Билетная программа фестиваля в этом году стала удобнее для посетителей. При покупке онлайн цены остались прежними — 10 рублей, в день фестиваля — 12 рублей. Для фанатов городского пикника предусмотрели возможность купить билеты сразу на все лето, на три фестиваля (6 дней). Эта персональная карточка, которая дает право пройти по отдельной очереди. Ее стоимость — 50 рублей.

Организаторы отмечают, что на территории фестиваля будут предусмотрены меры по соблюдению социального дистанцирования в гостевых зонах на фудкорте и других локациях, а также дополнительно установлены зоны с антисептиком. Весь персонал на мероприятии будет в медицинских масках и перчатках.

Городской пикник Vulitsa Ezha Когда: 5-6 июня; 10-11 июля; 21-22 августа

Где: ботанический сад

Сколько: 10 рублей за один день (в день фестиваля — 12 рублей). Абонемент на весь летний сезон — 50 рублей. Детям до 12 лет вход свободный Купить билет