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Фермеры разворошили старый тюк сена. Только взгляните, кого они увидели внутри
Источник материала: Tut.by
Видео, приводящее в ужас, опубликовала на Facebook Трэйси Джонс из Австралии. На нем видно, как фермеры решили увезти из хранилища старый тюк сена. Но он оказался домом для огромной колонии мышей: его разрушения грызуны явно не ожидали. Мыши в панике начали разбегаться по остаткам уже бывшего жилища. Особо впечатлительным лучше не смотреть.
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Мыши явно не ожидали такого вторжения в их жилище.
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