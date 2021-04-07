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Фермеры разворошили старый тюк сена. Только взгляните, кого они увидели внутри

07.04.2021 12:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Видео, приводящее в ужас, опубликовала на Facebook Трэйси Джонс из Австралии. На нем видно, как фермеры решили увезти из хранилища старый тюк сена. Но он оказался домом для огромной колонии мышей: его разрушения грызуны явно не ожидали. Мыши в панике начали разбегаться по остаткам уже бывшего жилища. Особо впечатлительным лучше не смотреть.

 
 
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