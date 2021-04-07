Фермеры разворошили старый тюк сена. Только взгляните, кого они увидели внутри

Источник материала: Tut.by

Видео, приводящее в ужас, опубликовала на Facebook Трэйси Джонс из Австралии. На нем видно, как фермеры решили увезти из хранилища старый тюк сена. Но он оказался домом для огромной колонии мышей: его разрушения грызуны явно не ожидали. Мыши в панике начали разбегаться по остаткам уже бывшего жилища. Особо впечатлительным лучше не смотреть.