ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Идет на хитрость: Кейт Миддлтон нарочно превращается в принцессу Диану

07.04.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон решительно превращается в принцессу Диану: к такому выводу пришли эксперты королевской семьи.

© AFP 2020 / CHRIS JACKSON
Нарушила все правила: поступок Кейт Миддлтон не дает покоя поклонникам

Последний год стал самым насыщенным для герцогов Кембриджских. Новые обязанности после "Мегзита", пандемия и резонансное интервью Меган Маркл и принца Гарри усложнили жизнь родственникам. Но, несмотря на это Кейт и Уильям сохранили лицо, что случилось именно благодаря фаворитке королевы.

Эксперт Кэти Николл проанализировала поведение герцогини и пришла к интересному выводу:  Миддлтон постепенно превращается в принцессу Диану.

По словам Николл, Кейт с умом пользуется маленькими хитростями погибшей свекрови, увеличивая свое влияние на публике и во дворце. Она не боится копировать наряды леди Ди, язык ее тела и даже походку. Также эксперт вспомнила недавний поступок Миддлтон, который раскритиковали в сети.

"Ей не нужно было ничего объяснять - она просто пришла и принесла цветы. Раньше так  поступала принцесса Диана. Один жест вместо тысячи слов", - отметила Николл.

Напомним, что Миддлтон без охраны и в неприметном образе тайно посетила церемонию прощания с убитой Сарой Эверард.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проанализировав неоднозначный поступок герцогини, ее стиль и манеру общения, эксперты сделали интересное умозаключение.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый проект о дорожном движении: что меняется для водителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by