Идет на хитрость: Кейт Миддлтон нарочно превращается в принцессу Диану

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон решительно превращается в принцессу Диану: к такому выводу пришли эксперты королевской семьи.

Последний год стал самым насыщенным для герцогов Кембриджских. Новые обязанности после "Мегзита", пандемия и резонансное интервью Меган Маркл и принца Гарри усложнили жизнь родственникам. Но, несмотря на это Кейт и Уильям сохранили лицо, что случилось именно благодаря фаворитке королевы.

Эксперт Кэти Николл проанализировала поведение герцогини и пришла к интересному выводу: Миддлтон постепенно превращается в принцессу Диану.

По словам Николл, Кейт с умом пользуется маленькими хитростями погибшей свекрови, увеличивая свое влияние на публике и во дворце. Она не боится копировать наряды леди Ди, язык ее тела и даже походку. Также эксперт вспомнила недавний поступок Миддлтон, который раскритиковали в сети.

"Ей не нужно было ничего объяснять - она просто пришла и принесла цветы. Раньше так поступала принцесса Диана. Один жест вместо тысячи слов", - отметила Николл.

Напомним, что Миддлтон без охраны и в неприметном образе тайно посетила церемонию прощания с убитой Сарой Эверард.

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