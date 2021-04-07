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Идет на хитрость: Кейт Миддлтон нарочно превращается в принцессу Диану
07.04.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон решительно превращается в принцессу Диану: к такому выводу пришли эксперты королевской семьи.
© AFP 2020 / CHRIS JACKSON
Последний год стал самым насыщенным для герцогов Кембриджских. Новые обязанности после "Мегзита", пандемия и
Эксперт Кэти Николл проанализировала поведение герцогини и пришла к интересному выводу: Миддлтон постепенно превращается в принцессу Диану.
По словам Николл, Кейт с умом пользуется маленькими хитростями погибшей свекрови, увеличивая свое влияние на публике и во дворце. Она не боится копировать наряды леди Ди, язык ее тела и даже походку. Также эксперт вспомнила недавний поступок Миддлтон, который раскритиковали в сети.
"Ей не нужно было ничего объяснять - она просто пришла и принесла цветы. Раньше так поступала принцесса Диана. Один жест вместо тысячи слов", - отметила Николл.
Напомним, что Миддлтон без охраны и в неприметном образе
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Проанализировав неоднозначный поступок герцогини, ее стиль и манеру общения, эксперты сделали интересное умозаключение.
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