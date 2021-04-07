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Новый проект о дорожном движении: что меняется для водителей
07.04.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр – Sputnik. Белорусские депутаты в первом чтении приняли проект нового закона "О дорожном движении". Что изменится для водителей?
Как получить международные права?
В новом законе вводится процедура выдачи международных водительских удостоверений, предусмотренных Венской конвенцией 1968 года. Права такого образца нужны для того, если вы сядете за руль в тех странах, которые подписали другой документ – Женевскую конвенцию 1949 года. Среди них Австралия, Алжир, Андорра, Аргентина, Египет, Индия, Испания, Канада, Китай, Япония и еще некоторые (полный их список можно уточнить в ГАИ).
Получить международные права несложно: нужно предоставить заявление, паспорт, одно цветное фото, в/у национального образца, квитанцию об оплате (за все придется заплатить 62,24 рубля).
Также для граждан России сохранено право управлять в Беларуси автомобилями на основании российского водительского удостоверения до окончания его срока.
Экзамен на "автомате"
Депутаты пошли навстречу курсантам автошкол: теперь у них будет возможность сдавать квалификационные экзамены и получать права только с автоматической трансмиссией – это проще, чем на "механике".
Соответственно, и право управления будет только на машину с "автоматом". Есть нюанс: если вы захотите пересесть на машину "с ручкой", придется пересдавать экзамен на авто с механической трансмиссией.
Новые полномочия госорганов
© Sputnik / Владимир Астапкович
Министерство внутренних дел наделяется полномочиями определять маршруты для обучения курсантов в автошколах и не согласовывать их с ГАИ. Также, упраздняется контроль за соблюдением порядка проведения техосмотра – предусмотрено введение базы данных учета результатов прохождения ТО.
Кроме того, таможенной и пограничной службам разрешено эвакуировать автомобили без помещения их на стоянку.
Контроль за медсправкам
Изменения вносятся в процедуру контроля водительских медсправок. Теперь МВД
Также правоохранители смогут досрочно направлять водителей на обязательное медицинское переосвидетельствование и определять порядок допуска лиц к управлению спецтехники – снегоболотоходами, снегоходами и мотовездеходами.
А что там с балльной системой?
Законопроект "О дорожном движении" был внесен в Палату представителей в августе 2018 года. С тех пор велось его активно обсуждение.
Больше всего вопросов он вызывал в части, где ГАИ предлагала ввести балльную систему, которая, предполагалось, помогла бы бороться с системными нарушителями ПДД. Однако, идею
В ближайшее время закон должны принять во втором чтении.
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Законопроект был внесен в нижнюю палату белорусского парламента еще в 2018 году, но вызвал массу споров из-за инициативы ГАИ ввести балльную систему. Идею не...
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