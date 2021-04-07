Новый проект о дорожном движении: что меняется для водителей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр – Sputnik. Белорусские депутаты в первом чтении приняли проект нового закона "О дорожном движении". Что изменится для водителей?

Как получить международные права?

В новом законе вводится процедура выдачи международных водительских удостоверений, предусмотренных Венской конвенцией 1968 года. Права такого образца нужны для того, если вы сядете за руль в тех странах, которые подписали другой документ – Женевскую конвенцию 1949 года. Среди них Австралия, Алжир, Андорра, Аргентина, Египет, Индия, Испания, Канада, Китай, Япония и еще некоторые (полный их список можно уточнить в ГАИ).

Получить международные права несложно: нужно предоставить заявление, паспорт, одно цветное фото, в/у национального образца, квитанцию об оплате (за все придется заплатить 62,24 рубля).

Также для граждан России сохранено право управлять в Беларуси автомобилями на основании российского водительского удостоверения до окончания его срока.

Экзамен на "автомате"

Депутаты пошли навстречу курсантам автошкол: теперь у них будет возможность сдавать квалификационные экзамены и получать права только с автоматической трансмиссией – это проще, чем на "механике".

Соответственно, и право управления будет только на машину с "автоматом". Есть нюанс: если вы захотите пересесть на машину "с ручкой", придется пересдавать экзамен на авто с механической трансмиссией.

Министерство внутренних дел наделяется полномочиями определять маршруты для обучения курсантов в автошколах и не согласовывать их с ГАИ. Также, упраздняется контроль за соблюдением порядка проведения техосмотра – предусмотрено введение базы данных учета результатов прохождения ТО.

Кроме того, таможенной и пограничной службам разрешено эвакуировать автомобили без помещения их на стоянку.

Контроль за медсправкам

Изменения вносятся в процедуру контроля водительских медсправок. Теперь МВД получит доступ к автоматизированной базе данных Минздрава о выданных медицинских справках для водителей, подтверждающих их годность к управлению транспортными средствами.

Также правоохранители смогут досрочно направлять водителей на обязательное медицинское переосвидетельствование и определять порядок допуска лиц к управлению спецтехники – снегоболотоходами, снегоходами и мотовездеходами.

А что там с балльной системой?

Законопроект "О дорожном движении" был внесен в Палату представителей в августе 2018 года. С тех пор велось его активно обсуждение.

Больше всего вопросов он вызывал в части, где ГАИ предлагала ввести балльную систему, которая, предполагалось, помогла бы бороться с системными нарушителями ПДД. Однако, идею не поддержали ни водители, ни власти, из-за чего проект был изменен в этой части.

В ближайшее время закон должны принять во втором чтении.

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