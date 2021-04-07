ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый проект о дорожном движении: что меняется для водителей

07.04.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр – Sputnik. Белорусские депутаты в первом чтении приняли проект нового закона "О дорожном движении". Что изменится для водителей?

Как получить международные права?

В новом законе вводится процедура выдачи международных водительских удостоверений, предусмотренных Венской конвенцией 1968 года. Права такого образца нужны для того, если вы сядете за руль в тех странах, которые подписали другой документ – Женевскую конвенцию 1949 года. Среди них Австралия, Алжир, Андорра, Аргентина, Египет, Индия, Испания, Канада, Китай, Япония и еще некоторые (полный их список можно уточнить в ГАИ).

Получить международные права несложно: нужно предоставить заявление, паспорт, одно цветное фото, в/у национального образца, квитанцию об оплате (за все придется заплатить 62,24 рубля).

Также для граждан России сохранено право управлять в Беларуси автомобилями на основании российского водительского удостоверения до окончания его срока.

Экзамен на "автомате"

Депутаты пошли навстречу курсантам автошкол: теперь у них будет возможность сдавать квалификационные экзамены и получать права только с автоматической трансмиссией – это проще, чем на "механике".

Соответственно, и право управления будет только на машину с "автоматом". Есть нюанс: если вы захотите пересесть на машину "с ручкой", придется пересдавать экзамен на авто с механической трансмиссией.

Новые полномочия госорганов
© Sputnik / Владимир Астапкович
Сколько курсантов автошкол сдают экзамен с первого раза, рассказали в ГАИ

Министерство внутренних дел наделяется полномочиями определять маршруты для обучения курсантов в автошколах и не согласовывать их с ГАИ. Также, упраздняется контроль за соблюдением порядка проведения техосмотра – предусмотрено введение базы данных учета результатов прохождения ТО. 

Кроме того, таможенной и пограничной службам разрешено эвакуировать автомобили без помещения их на стоянку.

Контроль за медсправкам

Изменения вносятся в процедуру контроля водительских медсправок. Теперь МВД получит доступ к автоматизированной базе данных Минздрава о выданных медицинских справках для водителей, подтверждающих их годность к управлению транспортными средствами.

Также правоохранители смогут досрочно направлять водителей на обязательное медицинское переосвидетельствование и определять порядок допуска лиц к управлению спецтехники – снегоболотоходами, снегоходами и мотовездеходами.

А что там с балльной системой?

Законопроект "О дорожном движении" был внесен в Палату представителей в августе 2018 года. С тех пор велось его активно обсуждение.

Больше всего вопросов он вызывал в части, где ГАИ предлагала ввести балльную систему, которая, предполагалось, помогла бы бороться с системными нарушителями ПДД. Однако, идею не поддержали ни водители, ни власти, из-за чего проект был изменен в этой части.

В ближайшее время закон должны принять во втором чтении.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Законопроект был внесен в нижнюю палату белорусского парламента еще в 2018 году, но вызвал массу споров из-за инициативы ГАИ ввести балльную систему. Идею не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Да старшыні АГП Казлова, якога не вызвалілі  пасьля 15 дзён арышту, не дапусьці адваката
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by