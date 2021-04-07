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"Особенная благодать": Патриарх Кирилл о Богородице и Благовещении

07.04.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Особенная благодать": Патриарх Кирилл о Богородице и Благовещении
Праздник Благовещения ежегодно отмечается 7 апреля ― за девять месяцев до Рождества Христова. В этот день, согласно пословице, "птица гнезда не вьет и дева косы не плетет", то есть издавна строго запрещалось выполнять какую-либо работу. 
© Sputnik
Благовещение Пресвятой Богородицы: что нужно знать верующим

Благовещение является одним из самых важных и почитаемых православных праздников, на Руси верили, что в этот день даже грешников в аду не мучают. Более глубокое осмысление значения и сути праздника содержат традиционно звучащие в этот день проповеди священников. Мы предлагаем вашему вниманию слово Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

"О празднике Благовещения написано очень много. Выдающиеся проповеди иерархов, отцов церкви, в которых раскрывается богословие этого великого события. Но с другой стороны, слова древние не всегда понятны современному человеку, и сталкиваясь с тем, что факт боговоплощения лежит вне опыта современного человека,  все остальное ― даже самое мудрое человеческое слово ― как бы повисает  в воздухе. Для того, чтобы иметь живую веру, нам нужно все то, что Бог явил во Христе роду человеческому, включить в свою жизнь и в свое понимание", ― рассуждает глава РПЦ.

Говоря о Деве Марии, мы понимаем, что речь идет величайшем совершенстве, продолжает патриарх, но при этом задается вопросом: как  это совершенство было выражено в жизни? Сохранились ли свидетельства, как выглядела Дева Мария, как она одевалась, как себя вела? Если бы мы увидели все это ― обычную земную жизнь Богородицы, от нас бы отступили всякие сомнения в ее святости, говорит патриарх.

"А сохранились ли эти свидетельства? Не сказочные, не фантастические, а написанные со слов очевидцев? Такие описания есть", ― рассказывает глава РПЦ.

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Сохранились ли свидетельства того, какой была Дева Мария в обычной земной жизни, и в чем смысл праздника Благовещения для современного человека, рассказывает...
 
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