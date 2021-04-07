Число дня: сколько человек поддержали переименование центрального проспекта Минска в честь Сталина

Источник материала: KYKY

В конце марта на платформе «Удобный город» появилась петиция , авторы которой просят переименовать минский проспект Независимости в честь Сталина.

В обращении говорится: «Требуем вернуть главной магистральной улице Минска прежнее название — проспект Сталина, позорно утраченное вследствие политики по развенчанию культа личности Сталина, последовавшей после лживого, на наш взгляд, доклада Н.С. Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС».

Сбор подписей под петицией завершен, день назад она была отправлена в Минский городской исполнительный комитет. За все время своего существования обращение собрало подписи всего четырех человек, шесть лайков и 69 дизлайков.

¯\_(ツ)_/¯