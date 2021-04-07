В Минске горел завод шестерен

Происшествие случилось сегодня рано утром на улице Долгобродская, 17.













В МЧС сообщили, что горело чердачное помещение цеха на площади 100 квадратных метров.

По информации спасателей, примерно в 9 утра пожар был локализован, а около 10 часов ликвидирован.

Фото МЧС