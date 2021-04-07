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В Минске горел завод шестерен
Источник материала: Навiны
Происшествие случилось сегодня рано утром на улице Долгобродская, 17.
В МЧС сообщили, что горело чердачное помещение цеха на площади 100 квадратных метров.
По информации спасателей, примерно в 9 утра пожар был локализован, а около 10 часов ликвидирован.
Фото МЧС
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Происшествие случилось сегодня рано утром на улице Долгобродская, 17.
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