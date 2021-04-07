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В Минске горел завод шестерен

07.04.2021 12:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Происшествие случилось сегодня рано утром на улице Долгобродская, 17.

В Минске горел завод шестерен

 

В Минске горел завод шестерен

 

В Минске горел завод шестерен

В МЧС сообщили, что горело чердачное помещение цеха на площади 100 квадратных метров.

По информации спасателей, примерно в 9 утра пожар был локализован, а около 10 часов ликвидирован.

 

Фото МЧС

 
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Происшествие случилось сегодня рано утром на улице Долгобродская, 17.  
 
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