|
У мужчины нашли наркотики на сумму больше 1 миллиона долларов. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы
Источник материала: Onliner
Вечером 5 апреля правоохранители задержали 31-летнего мужчину, он хотел сбыть партию наркотиков интернет-магазину. В его автомобиле, доме и тайниках были обнаружены и изъяты особо опасные психотропы общей стоимостью больше миллиона долларов. В ходе дальнейшего расследования, через день, были задержаны еще семь человек, причастных к данной схеме. В их числе четыре женщины.
Все началось еще в феврале, тогда сотрудники милиции задержали двух 17-летних студентов, которые занимались «закладками» для интернет-магазина. Клубок стал потихоньку распутываться, и 5 апреля правоохранители задержали 31-летнего жителя Минска, который хотел сбыть крупную партию запрещенных веществ тому же интернет-магазину. При обыске жилья, автомобиля и уже сделанных тайников у подозреваемого нашли не менее:
Мужчина признан подозреваемым по ч. 3 ст. 328 УК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ходе опроса он пояснил, что приехал к лесному массиву, чтобы сделать закладку для дальнейшей продажи запрещенных веществ на территории Республики Беларусь. По предварительным данным, стоимость изъятого превышает миллион долларов,
Но на этом милиционеры не остановились и на следующий день задержали еще семь человек, причастных к данной схеме. Возраст задержанных — от 19 до 33 лет, трое из них ранее уже судимы за оборот наркотиков. Среди задержанных — четыре женщины. Возбуждены уголовные дела по различным частям ст. 328 Уголовного кодекса.
Расследование продолжается.
горный, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 24 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
горный, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 24 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У мужчины нашли наркотики на сумму больше 1 миллиона долларов. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы
Вечером 5 апреля правоохранители задержали 31-летнего мужчину, он хотел сбыть партию наркотиков интернет-магазину. В его автомобиле, доме и тайниках были обнаружены...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)