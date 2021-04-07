ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У мужчины нашли наркотики на сумму больше 1 миллиона долларов. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы

07.04.2021 12:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вечером 5 апреля правоохранители задержали 31-летнего мужчину, он хотел сбыть партию наркотиков интернет-магазину. В его автомобиле, доме и тайниках были обнаружены и изъяты особо опасные психотропы общей стоимостью больше миллиона долларов. В ходе дальнейшего расследования, через день, были задержаны еще семь человек, причастных к данной схеме. В их числе четыре женщины.

Все началось еще в феврале, тогда сотрудники милиции задержали двух 17-летних студентов, которые занимались «закладками» для интернет-магазина. Клубок стал потихоньку распутываться, и 5 апреля правоохранители задержали 31-летнего жителя Минска, который хотел сбыть крупную партию запрещенных веществ тому же интернет-магазину. При обыске жилья, автомобиля и уже сделанных тайников у подозреваемого нашли не менее:

  • 15 килограммов мефедрона;
  • 5 килограммов амфетамина;
  • 13 000 таблеток, содержащих в составе MDMA;
  • 5 килограммов гашиша;
  • 15 граммов марихуаны;
  • 300 граммов кокаина.
У мужчины нашли наркотики на сумму больше 1 миллиона долларов. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы
У мужчины нашли наркотики на сумму больше 1 миллиона долларов. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы

Мужчина признан подозреваемым по ч. 3 ст. 328 УК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ходе опроса он пояснил, что приехал к лесному массиву, чтобы сделать закладку для дальнейшей продажи запрещенных веществ на территории Республики Беларусь. По предварительным данным, стоимость изъятого превышает миллион долларов, сообщает Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по городу Минску города.

Но на этом милиционеры не остановились и на следующий день задержали еще семь человек, причастных к данной схеме. Возраст задержанных — от 19 до 33 лет, трое из них ранее уже судимы за оборот наркотиков. Среди задержанных — четыре женщины. Возбуждены уголовные дела по различным частям ст. 328 Уголовного кодекса.

Расследование продолжается.


Велосипед LTD Rocco 953 29 2021 (черный/красный)
горный, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 24 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
1209 р.
1 предложение
Велосипед Greenway Tracker 29 (2019)
5 отзывов
горный, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 24 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
664 р.
3 предложения
Сравнить эти товары →
Все велосипеды в Каталоге

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 5 апреля правоохранители задержали 31-летнего мужчину, он хотел сбыть партию наркотиков интернет-магазину. В его автомобиле, доме и тайниках были обнаружены...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выиграть денежные призы с «Onliner Клевер» и куда потратить бонусные рубли?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by