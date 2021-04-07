У мужчины нашли наркотики на сумму больше 1 миллиона долларов. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы

Источник материала: Onliner

Вечером 5 апреля правоохранители задержали 31-летнего мужчину, он хотел сбыть партию наркотиков интернет-магазину. В его автомобиле, доме и тайниках были обнаружены и изъяты особо опасные психотропы общей стоимостью больше миллиона долларов. В ходе дальнейшего расследования, через день, были задержаны еще семь человек, причастных к данной схеме. В их числе четыре женщины.

Все началось еще в феврале, тогда сотрудники милиции задержали двух 17-летних студентов, которые занимались «закладками» для интернет-магазина. Клубок стал потихоньку распутываться, и 5 апреля правоохранители задержали 31-летнего жителя Минска, который хотел сбыть крупную партию запрещенных веществ тому же интернет-магазину. При обыске жилья, автомобиля и уже сделанных тайников у подозреваемого нашли не менее:

15 килограммов мефедрона;

5 килограммов амфетамина;

13 000 таблеток, содержащих в составе MDMA;

5 килограммов гашиша;

15 граммов марихуаны;

300 граммов кокаина.









Мужчина признан подозреваемым по ч. 3 ст. 328 УК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ходе опроса он пояснил, что приехал к лесному массиву, чтобы сделать закладку для дальнейшей продажи запрещенных веществ на территории Республики Беларусь. По предварительным данным, стоимость изъятого превышает миллион долларов, сообщает Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по городу Минску города.

Но на этом милиционеры не остановились и на следующий день задержали еще семь человек, причастных к данной схеме. Возраст задержанных — от 19 до 33 лет, трое из них ранее уже судимы за оборот наркотиков. Среди задержанных — четыре женщины. Возбуждены уголовные дела по различным частям ст. 328 Уголовного кодекса.

Расследование продолжается.