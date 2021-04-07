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Как выиграть денежные призы с «Onliner Клевер» и куда потратить бонусные рубли?

07.04.2021 12:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вы знаете, что по карте «Onliner Клевер» от «МТБанка» вы получаете не только возврат 5% за покупки в Каталоге через Onliner Pay, но 1% возврата за все остальные покупки. А с 5 апреля вы еще получаете возможность выиграть денежные призы от «МТБанка», расплачиваясь вашей картой вне Каталога. Поэтому рассказываем, как принять участие в игре и на что выгодно потратить в Каталоге накопленные бонусные рубли.

Как выиграть 1000 рублей за покупки по карте «Onliner Клевер» вне Каталога?

1. Зарегистрироваться на странице игры.
2. С 5 апреля по 6 июня 2021 рассчитываться картой «Onliner Клевер» за покупки вне Каталога.
3. Каждые три покупки на сумму от 10 рублей станут одним шансом выиграть один из трех призов по 1000 рублей на карту «Onliner Клевер».

Детали и подробности читайте на странице игры. Совершайте выгодные покупки, выигрывайте и накапливайте бонусные рубли по карте, ведь вы можете оплатить ими 100% покупки в Каталоге. По этому поводу мы подготовили для вас подборку выгодных покупок по карте «Onliner Клевер».

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460 р.
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Стильный набор складной мебели Ikea «Сальтхольмен» для сада или террасы — стол и стул вместе за 205 р.


Стол Ikea Сальтхольмен 403.761.76
стол: 650×650×710 мм, основание - сталь, столешница - сталь
–20%117 р.
6 предложений
Стул Ikea Сальтхольмен 903.761.74
основание - сталь; сиденье: 420×460 мм, материал: пластик
–19%88,21 р.
7 предложений
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Сенсорный дозатор для жидкого мыла Enchen — 49,99 р. (скидка 15%)


Дозатор для жидкого мыла Enchen Coco Hand Washer
1 отзыв
сенсорный дозатор для жидкого мыла, настольная установка, пластик, объем: 260 мл
–14%49,99 р.
8 предложений

Маленькая влагозащищенная колонка с карабином JBL Clip 4 — 125 р. 159 р.

Беспроводная колонка JBL Clip 4 (синий)
5 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth 5.1
–21%125 р.
18 предложений
Беспроводная колонка JBL Clip 4 (черный)
5 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth 5.1
–28%129 р.
19 предложений

Для сочных домашних стейков — электрогриль Kitfort за 148,56 р. 208,65 р.


Электрогриль Kitfort KT-1654
2000 Вт, универсальный, двухсторонний (гриль-пресс), габариты 360x330 мм
Нет в наличии

Автоматический тонометр Omron M3 Expert — 184,9 р. 230,50 р.


Автоматический тонометр Omron M3 Expert [HEM-7132-ALRU]
2 отзыва
на плечо, индикатор аритмии, память измерений, ускоренное измерение давления
–20%185 р.
15 предложений

Скейтборды Ridex со скидкой до 25%


Скейтборд Ridex Lost 31.65"x8"
скейтборд, клен канадский/клен китайский, размер деки: 31.65x8", до 100 кг, подшипник: ABEC 7, черный/цветной принт
–25%106 р.
9 предложений
Скейтборд Ridex Matrix 31.6"x8"
скейтборд, клен китайский, размер деки: 31.6x8", до 80 кг, подшипник: ABEC 5, розовый/сиреневый/черный/цветной принт
–23%97,06 р.
7 предложений
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Все скейтборды и лонгборды со скидкой

Современные лонгборды Ridex со скидкой больше 30%


Лонгборд Ridex Breeze
лонгборд, клен китайский, размер деки: 38x9", до 100 кг, подшипник: ABEC 7, белый/голубой/черный
–35%133 р.
8 предложений
Лонгборд Ridex Venom 31"x9.65"
лонгборд, клен китайский, размер деки: 31x9.65", до 100 кг, подшипник: ABEC 5, белый/красный/черный/цветной принт
–37%121 р.
12 предложений
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Все скейтборды и лонгборды со скидкой

Для аргументов в дорожных спорах — видеорегистратор 70mai за 119 р. 139 р.


Автомобильный видеорегистратор 70mai Dash Cam 1S Midrive D06 (международная версия)
3 отзыва
основная камера: 1/2.9" 2 Мп 130°, видео 1920x1080, G-сенсор
–14%119 р.
28 предложений

Видеорегистратор Dunobil Chrom Duo с парктроником за 139,9 р. 229 р.


Автомобильный видеорегистратор Dunobil Chrom Duo
17 отзывов
основная камера: 170°, видео 1920x1080, G-сенсор, экран 3"
–39%202 р.
24 предложения

Безупречная укладка с выпрямителем для волос Rowenta — 42 р. (скидка 44%) 75 р.


Выпрямитель Rowenta SF1612F0
выпрямитель, керамика/турмалин, максимальная температура: 200 °С, нагрев 60 с
–44%42,00 р.
8 предложений

Куда потратить бонусы «Клевера»

Рюмки Ikea — всего 23 коп. за штуку


Рюмка Ikea Смориска 903.128.51
1 шт, объем 50 мл, стекло, без декора
0,23 р.
2 предложения

Стаканы Ikea «Смориска» — 200 мл за 80 коп.


Стакан для воды и напитков Ikea Смориска 503.128.53
1 отзыв
1 шт, объем 200 мл, стекло, без декора
0,80 р.
2 предложения

Кружки для чая или кофе Ikea «Динера» — 300 мл за 5,19 р.


Кружка Ikea Динера 903.628.22
кружка на 1 персона, универсальное, 300 мл, керамика, цвет: черный
26,63 р.
2 предложения
Кружка Ikea Динера 403.506.47
кружка на 1 персона, универсальное, 300 мл, керамика, цвет: белый
26,61 р.
2 предложения

Недорогой вспениватель молока для красивого капучино — 9,99 р.


Ручной вспениватель молока Ikea Продакт 403.721.78
25 отзывов
ручной, черный
–57%9,90 р.
7 предложений

Полностью беспроводные наушники Xiaomi — 50 р. 


Наушники Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 TWSEJ061LS
23 отзыва
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.0, 20-20000 Гц, время работы 4 ч
50,00 р.
51 предложение

Датчик температуры и влажности Xiaomi — 13 р.


Термогигрометр Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 LYWSD03MMC
21 отзыв
термогигрометр, интеграция в "умный дом": Mi Home, Bluetooth, питание: батарейки
–13%13,00 р.
24 предложения

Бокалы для пива с двойными стенками — 32,9 р.


Набор бокалов для пива Lamart LT9027
2 отзыва
2 шт, объем 480 мл, стекло, двойные стенки
32,90 р.
3 предложения

Набор изящных стаканов для красивой подачи напитков или десертов — 29,9 р.


Набор стаканов для воды и напитков Lamart LT9013
2 шт, объем 370 мл, стекло, декор/двойные стенки
29,90 р.
3 предложения

Простые напольные весы — 23,33 р.


Напольные весы Scarlett SC-BS33E045
максимальная нагрузка: 180 кг
–23%23,33 р.
14 предложений

Фирменные стаканы Delonghi с двойными стенками для капучино — 59 р.


Набор стаканов DeLonghi DBWALLCAPP
3 отзыва
набор стаканов на 2 персоны, для капучино, 190 мл, стекло, цвет: прозрачный
59,00 р.
4 предложения

Тихая беспроводная мышка для компьютера или ноутбука — 58,5 р.


Мышь Logitech M350 Pebble (графит)
24 отзыва
ноутбучная мышь для ПК/для компьютеров Apple/для планшетов Windows, радио/Bluetooth, сенсор оптический 1000 dpi, 3 кнопки, колесо с нажатием, цвет серый
58,50 р.
35 предложений

Популярная в Каталоге недорогая игровая мышка с подсветкой — 41,66 р.


Игровая мышь Genesis Xenon 220
16 отзывов
полноразмерная игровая мышь для ПК, проводная USB, сенсор оптический 6400 dpi, 7 кнопок, колесо с нажатием
41,66 р.
18 предложений

SSD накопитель от Gigabyte для обновления ПК или ноутбука — 120 ГБ за 62,33 р.


SSD Gigabyte 120GB GP-GSTFS31120GNTD
84 отзыва
2.5", SATA 3.0, контроллер Phison PS3111-S11, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500/380 MBps, случайный доступ: 50000/60000 IOps
62,33 р.
36 предложений

Популярная термопаста Arctic MX-4 — 4 г за 17,94 р.


Термопаста Arctic MX-4 2019 ACTCP00002B (4 г)
88 отзывов
термопаста, 8.5 Вт/(м⋅К)
17,94 р.
17 предложений

Пицца на ужин или посиделки с друзьями Domino's Ветчина и грибы 36 cм — 19,99 р.


Пицца Domino's Ветчина и грибы (классика, 36 см)
26 отзывов
Шампиньоны, Ветчина, Сыр моцарелла, Томатный соус Domino's; вес 935 г
19,99 р.
1 предложение

Косметическое зеркало с подсветкой — 32 р.


Косметическое зеркало Jordan&Judy NV026
7 отзывов
зеркало с подсветкой, настольное, увеличение: отсутствует, регулировка угла наклона
32,00 р.
2 предложения

Торшер Ikea «Хольмэ» — 34,98 р.


Торшер Ikea Хольмэ 603.941.22
3 отзыва
расположение: напольное, высота 116 см
34,98 р.
2 предложения

Журнальный столик Ikea «Лакк» — от 39 р.


Журнальный столик Ikea Лакк (черный) 903.832.35
16 отзывов
журнальный столик, 550x550 мм, высота 450 мм, материал: ЛДСП/пластик (столешница), ЛДСП (опоры), черный
39,00 р.
5 предложений
Журнальный столик Ikea Лакк (белый) 704.499.11
16 отзывов
журнальный столик, 550x550 мм, высота 450 мм, материал: ЛДСП/пластик (столешница), ЛДСП (опоры), белый
44,38 р.
5 предложений

Подписки на кино и сервисы — от 14,9 р.


Карта оплаты MEGOGO "ТВ и Кино: Максимальная" на 1 месяц
карта оплаты, цифровой (e-mail) ключ, Беларусь
14,90 р.
1 предложение
Карта подписки Яндекс Плюс (3 месяца)
карта подписки, цифровой (e-mail) ключ, Беларусь
15,99 р.
1 предложение
Карта подписки VOKA "Все включено" (90 дней)
1 отзыв
карта подписки, цифровой (e-mail) ключ, Беларусь
40,00 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →

Садовый инструмент Fiskars на дачу


Лопата штыковая остроконечная Fiskars 1026686
3 отзыва
лопата штыковая остроконечная, сталь, 1.96 кг
47,10 р.
8 предложений
Секатор Fiskars 1000567
2 отзыва
секатор, сталь, 0.2 кг
35,80 р.
8 предложений
Совок Fiskars 1000695
совок, пластик
14,30 р.
9 предложений
Сравнить эти товары →

Табуретка Ikea — 33,16 р.


Табурет Ikea Одвар 403.603.35
2 отзыва
обеденный, дерево (сидение), дерево (каркас)
33,16 р.
5 предложений

Городские рюкзаки с отделением для ноутбука


Рюкзак Xiaomi City Backpack 2 (темно-серый)
4 отзыва
городской, унисекс; 18 л; 1 отделение
79,00 р.
18 предложений
Рюкзак Miru Roll 1020
1 отзыв
городской, унисекс; 1 отделение
52,40 р.
5 предложений
Сравнить эти товары →

Умный браслет Xiaomi — 68 р.


Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 (черный, китайская версия)
279 отзывов
фитнес-браслет, поддержка Android/iOS, экран AMOLED 0.95" (120x240, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 2 недели 6 суток
68,00 р.
15 предложений

Набор для маникюра и педикюра — 37,95 р.


Xiaomi Mijia Stainless Steel Nail Clippers MJZJD002QW
4 отзыва
набор для маникюра и педикюра, 5 шт. в наборе, металл, лезвие изогнутый, длина инструмента 91 мм
37,95 р.
7 предложений

Настольные игры


Настольная игра Стиль Жизни Спящие королевы
9 отзывов
логическая/детская, жанр: коммуникация и общение/образовательная или творческая, количество игроков: 2–5, возраст: 7 лет, партия 10–15 мин
21,00 р.
10 предложений
Настольная игра Стиль Жизни Коварный Лис (Outfoxed)
3 отзыва
логическая/детская, жанр: коммуникация и общение/дедуктивная/кооперативная, количество игроков: 2–4, возраст: 5 лет, партия 20–30 мин
36,00 р.
2 предложения
Настольная игра Стиль Жизни Запретный остров (Forbidden Island)
5 отзывов
логическая, жанр: коммуникация и общение/стратегическая, количество игроков: 2–4, возраст: 8 лет, партия 30–40 мин
49,00 р.
3 предложения
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Вы знаете, что по карте «Onliner Клевер» от «МТБанка» вы получаете не только возврат 5% за покупки в Каталоге через Onliner Pay, но 1% возврата за все остальные покупки. А с 5...
 
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