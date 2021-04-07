Как выиграть денежные призы с «Onliner Клевер» и куда потратить бонусные рубли?

Источник материала: Onliner

Вы знаете, что по карте «Onliner Клевер» от «МТБанка» вы получаете не только возврат 5% за покупки в Каталоге через Onliner Pay, но 1% возврата за все остальные покупки. А с 5 апреля вы еще получаете возможность выиграть денежные призы от «МТБанка», расплачиваясь вашей картой вне Каталога. Поэтому рассказываем, как принять участие в игре и на что выгодно потратить в Каталоге накопленные бонусные рубли.

Как выиграть 1000 рублей за покупки по карте «Onliner Клевер» вне Каталога?

1. Зарегистрироваться на странице игры .

2. С 5 апреля по 6 июня 2021 рассчитываться картой «Onliner Клевер» за покупки вне Каталога.

3. Каждые три покупки на сумму от 10 рублей станут одним шансом выиграть один из трех призов по 1000 рублей на карту «Onliner Клевер».

Детали и подробности читайте на странице игры . Совершайте выгодные покупки, выигрывайте и накапливайте бонусные рубли по карте, ведь вы можете оплатить ими 100% покупки в Каталоге. По этому поводу мы подготовили для вас подборку выгодных покупок по карте «Onliner Клевер».

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Куда потратить бонусы «Клевера»



































































































