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Опубликован свежий доклад о правах человека в мире. Беларуси посвящены четыре страницы

07.04.2021 12:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Amnesty International опубликовала новый доклад о ситуации с правами человека в разных странах и регионах. Четыре печальные страницы посвящены Беларуси, где «год был отмечен постоянными мирными протестами, а президентские выборы в августе послужили катализатором для...»

Вот на что обращают внимание правозащитники:

— оппозиционные кандидаты, члены их избирательных штабов и соратники были арестованы;
— милиция чрезмерно и неизбирательно применяла силу для разгона демонстраций;
— десятки тысяч мирных демонстрантов и случайных прохожих были взяты под стражу, и многие из них подверглись пыткам и другим видам жестокого обращения;
— задержания, избиения, судебные преследования коснулись множества людей, включая журналистов, медиков, студентов, лидеров профсоюзов;
— в стране ограничивалось право на свободу выражения мнений с целью не допустить никаких оппозиционных высказываний и инакомыслия;
— власти использовали свое влияние на интернет-провайдеров, чтобы практически полностью отключить мобильный интернет в первые три дня протестов после выборов (а потом снова отключали интернет во время еженедельных протестов) и тем самым
помешать координированию демонстраций и обмену информацией.

«Власти Беларуси признали, что в связи с протестами им поступило около 900 жалоб на произвол милиции. Однако по состоянию на конец года не было возбуждено ни одного уголовного дела, и ни одному сотруднику правоохранительных органов не были предъявлены обвинения в соответствующих нарушениях», — уточняется в докладе.

 
 
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Amnesty International опубликовала новый доклад о ситуации с правами человека в разных странах и регионах. Четыре печальные страницы посвящены Беларуси, где «год был...
 
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