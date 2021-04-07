Опубликован свежий доклад о правах человека в мире. Беларуси посвящены четыре страницы

Источник материала: Onliner

Amnesty International опубликовала новый доклад о ситуации с правами человека в разных странах и регионах. Четыре печальные страницы посвящены Беларуси, где «год был отмечен постоянными мирными протестами, а президентские выборы в августе послужили катализатором для...»

Вот на что обращают внимание правозащитники:

— оппозиционные кандидаты, члены их избирательных штабов и соратники были арестованы;

— милиция чрезмерно и неизбирательно применяла силу для разгона демонстраций;

— десятки тысяч мирных демонстрантов и случайных прохожих были взяты под стражу, и многие из них подверглись пыткам и другим видам жестокого обращения;

— задержания, избиения, судебные преследования коснулись множества людей, включая журналистов, медиков, студентов, лидеров профсоюзов;

— в стране ограничивалось право на свободу выражения мнений с целью не допустить никаких оппозиционных высказываний и инакомыслия;

— власти использовали свое влияние на интернет-провайдеров, чтобы практически полностью отключить мобильный интернет в первые три дня протестов после выборов (а потом снова отключали интернет во время еженедельных протестов) и тем самым

помешать координированию демонстраций и обмену информацией.

«Власти Беларуси признали, что в связи с протестами им поступило около 900 жалоб на произвол милиции. Однако по состоянию на конец года не было возбуждено ни одного уголовного дела, и ни одному сотруднику правоохранительных органов не были предъявлены обвинения в соответствующих нарушениях», — уточняется в докладе.