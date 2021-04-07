Самый доступный Jaguar покинул рынок ТС. Плохо покупали

Источник материала: Onliner

Седан Jaguar XE являлся самой доступной моделью от JLR на рынке Таможенного союза. Но покупали эту «четырехдверку» неохотно. Не хотите, как хотите! Российский импортер прекратил поставки XE. На сайте белорусского дилера Jaguar этой модели уже тоже нет.

Компактный седан конкурировал с BMW 3-Series и Mercedes C-Class. Это была вторая попытка Jaguar ворваться в D-класс. Первой ласточкой в среднеразмерном сегменте был переднеприводный Jaguar X-Type на базе Ford Mondeo (выпускался до 2009 года).

За последние два года в России было продано всего 59 экземпляров Jaguar XE. Как пишет Motor , отныне российская линейка Jaguar состоит из купе F-Type, седана XF, кроссоверов E-Pace/F-Pace и электромобиля I-Pace.

Лидером премиального D-класса в России является BMW 3-Series. В прошлом году эта модель разошлась тиражом 3975 штук. XE имеет задний привод и продольное расположение мотора. Т. е. отвечает классическим канонам люксового D-сегмента. Опционально можно было заказать и полный привод. XE продавался с 2-литровыми турбомоторами мощностью от 180 до 300 лошадиных сил.

К слову, XE плохо продается не только у нас: во всем мире эта модель на порядок отстает от конкурентов. Jaguar не собирается выпускать преемника данной модели.