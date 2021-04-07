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Учения МЧС и военных в Гродно: что будет, если разрушится мост на Немане
Источник материала: ОНТГродно: что будет, если разрушится мост на Немане" class="one-news__figure-img">
К «большой воде» готовятся и белорусские спасатели. Под Гродно отработали ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком. По легенде, сильный ветер и тающий снег разрушили мост на Немане.
Деревня оказалась в изоляции. Для большей зрелищности к этому ещё добавили и пожар. Первыми битву со стихией начали военнослужащие – они помогли доставить на пароме экипажи МЧС и технику. Спасатели тушат дома, эвакуируют жителей, помогают упавшим в воду. На другом берегу дежурят медики и волонтёры Красного Креста. В завершение военные оборудуют понтонный мост.
На таких учениях спасатели и военные отрабатывают взаимодействие – им часто приходится работать вместе: тушить лесные пожары или ликвидировать аварии на предприятиях.
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К «большой воде» готовятся и белорусские спасатели. Под Гродно отработали ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком. По легенде, сильный...
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