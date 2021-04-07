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Учения МЧС и военных в Гродно: что будет, если разрушится мост на Немане

07.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Учения МЧС и военных в Гродно: что будет, если разрушится мост на НеманеГродно: что будет, если разрушится мост на Немане" class="one-news__figure-img">

К «большой воде» готовятся и белорусские спасатели. Под Гродно отработали ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком. По легенде, сильный ветер и тающий снег разрушили мост на Немане. 

Деревня оказалась в изоляции. Для большей зрелищности к этому ещё добавили и пожар. Первыми битву со стихией начали военнослужащие – они помогли доставить на пароме экипажи МЧС и технику. Спасатели тушат дома, эвакуируют жителей, помогают упавшим в воду. На другом берегу дежурят медики и волонтёры Красного Креста. В завершение военные оборудуют понтонный мост.

Олег Ивашко, командир 557-й инженерной бригады: «Сегодня для военнослужащих нашей бригады, этого подразделения сложного ничего не было. Потому что накануне они прошли этап одиночной подготовки, подготовки по специальности. А то, что произошло в совместных действиях, оно направлено в целом на помощь местному населению. Так как мы привлекаемся для действий совместных в сводных отрядах ликвидации последствий ЧС».


Дмитрий Лакиза, начальник Гродненского областного управления МЧС: «Конечно, в жизни такой ситуации на Гродненщине не было. Но мы должны быть готовы ко всему. И не совсем к таким ситуациям. Но когда необходимо экстренно действовать всем и слаженно, вот данные учения именно способствуют такой слаженности выполнения поставленных задач». 

На таких учениях спасатели и военные отрабатывают взаимодействие – им часто приходится работать вместе: тушить лесные пожары или ликвидировать аварии на предприятиях.

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Теги: Гродно
 
 
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К «большой воде» готовятся и белорусские спасатели. Под Гродно отработали ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком. По легенде, сильный...
 
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