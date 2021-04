Google обвинили в слежке за пользователями Android

Источник материала: ОНТ

Австралийская некоммерческая организация None of Your Business (NOYB) подала жалобу на компанию Google, обвинив её в незаконной слежке за пользователями смартфонов с операционной системой Android. Об этом со ссылкой на Financial Times сообщает ТАСС.

Согласно сведениям издания, телефоны на Android генерируют уникальные рекламные коды, которые позволяют Google и третьим лицам отслеживать действия пользователей в интернете, чтобы настраивать под них рекламу.

В жалобе, поданной французскому регулятору по защите конфиденциальных данных, отмечается, что корпорация следит за пользователями без их согласия нарушая тем самым законодательство ЕС.

Ранее организация подала аналогичную жалобу на Apple. Компанию также обвинили в предоставлении третьим лицам возможности следить за пользователями без их согласия.

