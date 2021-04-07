ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тогда и сейчас: как изменились рок-звёзды 90-х и 00-х, которых знала вся молодёжь

07.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Тогда и сейчас: как изменились рок-звёзды 90-х и 00-х, которых знала вся молодёжь

Рок-музыканты в 90-х и нулевых были настоящими кумирами для молодёжи. Их музыку заслушивали «до дыр» и пытались повторить во дворе на гитаре. Уже потом на смену рокерам пришли рэперы, блогеры и поп-музыканты, современные дети, скорее всего, и не знают этих легенд.

Сейчас им по 40-50 лет, и мужчины плавно переходят в категорию «дедушек». Давайте сравним, как выглядели наши кумиры тогда и сейчас

1. Майк Шинода (Linkin Park), 44 года


2. Рома Билык (Звери), 42 года


Группа Звери / romanbilyk 

3. Билли Джо Армстронг (Green Day), 49 лет


Songkick / Global Citizen 

4. Фред Дёрст (Limp Bizkit), 50 лет


limpbizkit / freddurst 

5. Тилль Линдеманн (Rammstein), 58 лет


Infectedfetuslicker / TakeMeToTill 

6. Энтони Кидис (Red Hot Chili Peppers), 58 лет


chilipeppers / David Mushegain 

7. Мэрилин Мэнсон, 52 года


ZoidbergForPresident2016 / marilynmanson 

8. Трэвис Баркер (Blink-182), 45 лет


trvsbarker / travisbarker 

9. Том и Билл Каулитц (Tokio Hotel), обоим 31 год


_bill__kaulitzdiary / billkaulitz 

10. Серж Танкян (System of a Down), 53 года


victimsofadown / Rolling Stone 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рок-музыканты в 90-х и нулевых были настоящими кумирами для молодёжи. Их музыку заслушивали «до дыр» и пытались повторить во дворе на гитаре. Уже потом на смену...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Менску і Полацку звольнілі выкладчыкаў ВНУ, якія падпісвалі звароты за новыя выбары і ў абарону нацыянальнага сьцяга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by