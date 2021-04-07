Тогда и сейчас: как изменились рок-звёзды 90-х и 00-х, которых знала вся молодёжь

Источник материала: ОНТ

Рок-музыканты в 90-х и нулевых были настоящими кумирами для молодёжи. Их музыку заслушивали «до дыр» и пытались повторить во дворе на гитаре. Уже потом на смену рокерам пришли рэперы, блогеры и поп-музыканты, современные дети, скорее всего, и не знают этих легенд.

Сейчас им по 40-50 лет, и мужчины плавно переходят в категорию «дедушек». Давайте сравним, как выглядели наши кумиры тогда и сейчас

1. Майк Шинода (Linkin Park), 44 года





2. Рома Билык (Звери), 42 года



Группа Звери / romanbilyk

3. Билли Джо Армстронг (Green Day), 49 лет



Songkick / Global Citizen

4. Фред Дёрст (Limp Bizkit), 50 лет



limpbizkit / freddurst

5. Тилль Линдеманн (Rammstein), 58 лет



Infectedfetuslicker / TakeMeToTill

6. Энтони Кидис (Red Hot Chili Peppers), 58 лет



chilipeppers / David Mushegain

7. Мэрилин Мэнсон, 52 года



ZoidbergForPresident2016 / marilynmanson

8. Трэвис Баркер (Blink-182), 45 лет



trvsbarker / travisbarker

9. Том и Билл Каулитц (Tokio Hotel), обоим 31 год



_bill__kaulitzdiary / billkaulitz

10. Серж Танкян (System of a Down), 53 года



victimsofadown / Rolling Stone





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