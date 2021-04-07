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Тогда и сейчас: как изменились рок-звёзды 90-х и 00-х, которых знала вся молодёжь
Источник материала: ОНТ
Рок-музыканты в 90-х и нулевых были настоящими кумирами для молодёжи. Их музыку заслушивали «до дыр» и пытались повторить во дворе на гитаре. Уже потом на смену рокерам пришли рэперы, блогеры и поп-музыканты, современные дети, скорее всего, и не знают этих легенд.
Сейчас им по 40-50 лет, и мужчины плавно переходят в категорию «дедушек». Давайте сравним, как выглядели наши кумиры тогда и сейчас
1. Майк Шинода (Linkin Park), 44 года
2. Рома Билык (Звери), 42 года
3. Билли Джо Армстронг (Green Day), 49 лет
4. Фред Дёрст (Limp Bizkit), 50 лет
5. Тилль Линдеманн (Rammstein), 58 лет
6. Энтони Кидис (Red Hot Chili Peppers), 58 лет
7. Мэрилин Мэнсон, 52 года
8. Трэвис Баркер (Blink-182), 45 лет
9. Том и Билл Каулитц (Tokio Hotel), обоим 31 год
10. Серж Танкян (System of a Down), 53 года
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Рок-музыканты в 90-х и нулевых были настоящими кумирами для молодёжи. Их музыку заслушивали «до дыр» и пытались повторить во дворе на гитаре. Уже потом на смену...
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