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Аллея славы: 44 дерева посадили в память о героическом бое в июне 1944-го в «Узречье»
Источник материала: ОНТ
44 дерева в память о героическом бое в июне 1944-го. На мемориальном комплексе «Узречье» Бешенковичского района появилась памятная аллея.
Место знаковое, в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистские захватчики крутой берег реки превратили в неприступную крепость, здесь и сейчас на земле следы бывших земляных валов. Во время освободительной операции «Багратион» солдаты Красной армии переправились через Западную Двину и в течение суток захватили укрепленные позиции противника. В братской могиле – более 200 солдат и офицеров.
Акция памяти объединила спасателей, сотрудников лесхозов, волонтеров, школьников. На каждую плиту с именами погибших солдат легли цветы в честь подвига, совершённого здесь почти 77 лет назад. «Маршруты Памяти» витебских спасателей уже пролегли через мемориалы Городокского и Лиозненского районов.
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44 дерева в память о героическом бое в июне 1944-го. На мемориальном комплексе «Узречье» Бешенковичского района появилась памятная аллея. Место знаковое, в годы...
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