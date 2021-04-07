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Аллея славы: 44 дерева посадили в память о героическом бое в июне 1944-го в «Узречье»

07.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Аллея славы: 44 дерева посадили в память о героическом бое в июне 1944-го в «Узречье»

44 дерева в память о героическом бое в июне 1944-го. На мемориальном комплексе «Узречье» Бешенковичского района появилась памятная аллея. 

Место знаковое, в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистские захватчики крутой берег реки превратили в неприступную крепость, здесь и сейчас на земле следы бывших земляных валов. Во время освободительной операции «Багратион» солдаты Красной армии переправились через Западную Двину и в течение суток захватили укрепленные позиции противника. В братской могиле – более 200 солдат и офицеров. 

 

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС: «Бои были настолько тяжелые, что здесь похоронены 8 Героев Советского Союза, это единственное такое захоронение, где столько отмечено высшей наградой, в честь этого мы и посадили 44 туи».

 

Анатолий Линевич, помощник Президента Беларуси, инспектор по Витебской области: «Мы понимаем, что тот, кто участвовал, обязательно сюда приедет, чтобы посмотреть, как они растут, опять же отдадут поклон низкий тем людям, которые дали возможность нам жить на нашей родной белорусской земле». 

Акция памяти объединила спасателей, сотрудников лесхозов, волонтеров, школьников. На каждую плиту с именами погибших солдат легли цветы в честь подвига, совершённого здесь почти 77 лет назад. «Маршруты Памяти» витебских спасателей уже пролегли через мемориалы Городокского и Лиозненского районов. 

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44 дерева в память о героическом бое в июне 1944-го. На мемориальном комплексе «Узречье» Бешенковичского района появилась памятная аллея.  Место знаковое, в годы...
 
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