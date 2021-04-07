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Сразу 17 единиц техники МЧС тушили горящую крышу завода в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Утром 7 апреля в МЧС поступило сообщение о горящей кровле цеха по ул. Долгобродской, 17 в Минске. Для тушения возгорания пришлось привлечь сразу 17 единиц основной и специальной техники,
Сообщение о горящей кровле поступило в 07:31. Уже к 07:36 пожарные прибыли на место происшествия. Ими было установлено, что в чердачном помещении над сушильной камерой ремонтно-строительного цеха загорелись деревянные элементы кровли и рубероид. Площадь возгорания составила 100 кв.м.
К 09:48 пожарным удалось локализовать и ликвидировать возгорание. В настоящий момент устанавливаются его причины.
Фото: пресс-служба МЧС
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Утром 7 апреля в МЧС поступило сообщение о горящей кровле цеха по ул. Долгобродской, 17 в Минске. Для тушения возгорания пришлось привлечь сразу 17 единиц основной и...
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