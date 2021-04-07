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Вы будете смеяться! 10 фотографий котов, которые подтверждают, что у животных тоже есть эмоции

07.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вы будете смеяться! 10 фотографий котов, которые подтверждают, что у животных тоже есть эмоции

Страх, боль, тоска, тлен, отвращение… Порой, животным даже не нужно говорить, чтобы передать свои чувства. Набор эмоций котов, оказывается, очень разнообразен. Мы собрали подборку фотографий, которые это подтверждают.

1. Когда пожалел, что вышел погулять во время дождя.


YayImmaLlamaAgain 

2. А этот кот получил связь с пришельцами с помощью банана на голове.


olivetree999 

3. Этот кот впервые поймал мышь. Теперь вы знаете, как выглядит смесь замешательства, страха и сожаления на мордочке кота.


iamsoveryverytired 

4. Кажется, этот кот заметно устал от своей кошачей жизни. Что ж, сочувствуем, что ему приходится каждый день много спать и есть.


AggressiveMennonite 

5. С таким выражением хозяйка обнаружила своего кота, когда включила свет в 6 утра.


madly-bradly 

6. А этот котейка отражает всю боль людей, которые не любят праздновать свои дни рождения и фотографироваться.


rebmared 

7. Залип.


pyrosharkers 

8. Интересно, что он увидел?


Kazath 

9. Так кот сопровождает хозяина, когда тот идет в туалет.


simomorte 

10. Когда настолько лень, что даже ноутбук не мешает.


jz88k 


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Страх, боль, тоска, тлен, отвращение… Порой, животным даже не нужно говорить, чтобы передать свои чувства. Набор эмоций котов, оказывается, очень разнообразен. Мы...
 
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