Вы будете смеяться! 10 фотографий котов, которые подтверждают, что у животных тоже есть эмоции

Источник материала: ОНТ

Страх, боль, тоска, тлен, отвращение… Порой, животным даже не нужно говорить, чтобы передать свои чувства. Набор эмоций котов, оказывается, очень разнообразен. Мы собрали подборку фотографий, которые это подтверждают.

1. Когда пожалел, что вышел погулять во время дождя.



YayImmaLlamaAgain

2. А этот кот получил связь с пришельцами с помощью банана на голове.



olivetree999

3. Этот кот впервые поймал мышь. Теперь вы знаете, как выглядит смесь замешательства, страха и сожаления на мордочке кота.



iamsoveryverytired

4. Кажется, этот кот заметно устал от своей кошачей жизни. Что ж, сочувствуем, что ему приходится каждый день много спать и есть.



AggressiveMennonite

5. С таким выражением хозяйка обнаружила своего кота, когда включила свет в 6 утра.



madly-bradly

6. А этот котейка отражает всю боль людей, которые не любят праздновать свои дни рождения и фотографироваться.



rebmared

7. Залип.



pyrosharkers

8. Интересно, что он увидел?



Kazath

9. Так кот сопровождает хозяина, когда тот идет в туалет.



simomorte

10. Когда настолько лень, что даже ноутбук не мешает.



jz88k





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram