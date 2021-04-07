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Сенаторы продолжают приемы граждан в регионах

07.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сенаторы продолжают приемы граждан в регионах

О молодёжных проектах, воспитании, роли социальных сетей с жителями Бреста говорил Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович.

Сенатор курирует еще и вопросы прав ребенка, поэтому большинство обращений были по адресу. Питание для студентов в учреждениях профессионального образования, педагогический стаж для родителей-воспитателей, которые работают в домах семейного типа. Среди записавшихся на приём – Виталий Иванов, работает папой как раз в таком детском доме и предлагает проект по поддержке сирот. Его смысл – в создании единой системы, где родители могли бы обмениваться опытом, проводить круглые столы, совместные фестивали. В масштабах города уже существует целый семейный квартал, задумка – объединить регионы, а возможно, развивать и международное сотрудничество. 

Виталий Иванов, родитель-воспитатель дома семейного типа: «Хотелось бы сегодня предложить это конкретное мероприятие республиканского значения. Фестиваль детских домов семейного типа, который мог бы объединить детские дома раз в два года, например. Для того, чтобы опытом поделиться, создать площадку для этих детей, которые могут показать себя».

 

Виктор Лискович, председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики: «Ты слышишь на местах те проблемы, которые сегодня волнуют учащихся, педагогов, самое главное предлагаются пути решения этих проблем, мы стараемся погрузить в работу членов молодежного парламента как при Национальном собрании так и областного районного представительства». 

После приёма граждан Виктор Лискович пообщался с лидерами молодёжной инициативы лично. Сенатор оказался активным пользователем социальных сетей и пригласил ребят на свою страницу, в том числе с вопросами, которые не получилось задать на встрече.


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Теги: Брест
 
 
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О молодёжных проектах, воспитании, роли социальных сетей с жителями Бреста говорил Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному...
 
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