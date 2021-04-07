Проекты важнейших законов для общества обсудят депутаты Палаты представителей

Источник материала: ОНТ

Депутаты Палаты представителей собрались 7 апреля на очередное заседание весенней сессии. В их портфеле – проекты важнейших законов для общества.

Заседание проходит в эти минуты. Парламент рассмотрит в первом чтении закон о дорожном движении, изменения в Кодекс об образовании и законы, которые касаются судебно-экспертной деятельности. Во втором чтении обратятся к документам о социальных нормативах и минимальной зарплате, потребительской кооперации.

Нынешнюю сессию парламентарии начали с актуальных законопроектов – и первый же день работы практически целиком посвятили вопросам национальной безопасности. Так предлагается ужесточить законодательство о массовых мероприятиях – вести трансляцию с несанкционированных акций в прямом эфире «с целью популяризации или пропаганды» будет запрещено. МВД становится координирующим органом по противодействию реабилитации нацизма и экстремизма. Лучше будут защищены и персональные данные белорусов. Как только закон вступит в силу, будут установлены дополнительные гарантии их защиты от бесконтрольного сбора, хранения и использования.

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