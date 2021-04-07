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Беларусь, Таджикистан и Афганистан развивают партнерство
Источник материала: ОНТ
Торгово-экономическое сотрудничество Таджикистана, Беларуси и Афганистана обсуждают на бизнес-форуме в Душанбе.
Первый день был результативным – подписано 8 документов о развитии партнёрства в промышленности, образовании, поставках продуктов питания и напитков. Участники отметили, что, несмотря на пандемию, товарооборот Беларуси и Таджикистана по итогам прошлого года вырос более чем в два раза, положительная динамика и в сотрудничестве с Афганистаном.
Основная задача – в этом году планку удержать и поднять. В Душанбе открылась и выставка белорусской продукции. В этом году она посвящена сельскому хозяйству, продуктам питания и туризму. На наших стендах – продукция 40 компаний.
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Торгово-экономическое сотрудничество Таджикистана, Беларуси и Афганистана обсуждают на бизнес-форуме в Душанбе. Первый день был результативным – подписано 8...
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