Православные христиане отмечают Благовещение

Источник материала: ОНТ

Один из главных праздников у православных. 7 апреля верующие поздравляют друг друга с Благовещением Пресвятой Богородицы.

В этот день, по Евангелию, архангел Гавриил принёс Деве Марии весть о будущем рождении Иисуса Христа. Верующие идут в храм на службу, а затем собираются дома с родными и близкими. Правда, во время Великого поста действуют строгие ограничения – стол не должен быть пышным, но разрешается добавить рыбные блюда и красное вино.

Есть и народные приметы. Какая погода на Благовещение, такая будет и на Пасху. Наши предки верили, что этот праздник знаменует приход весны.

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