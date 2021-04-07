|
Православные христиане отмечают Благовещение
Источник материала: ОНТ
Один из главных праздников у православных. 7 апреля верующие поздравляют друг друга с Благовещением Пресвятой Богородицы.
В этот день, по Евангелию, архангел Гавриил принёс Деве Марии весть о будущем рождении Иисуса Христа. Верующие идут в храм на службу, а затем собираются дома с родными и близкими. Правда, во время Великого поста действуют строгие ограничения – стол не должен быть пышным, но разрешается добавить рыбные блюда и красное вино.
Есть и народные приметы. Какая погода на Благовещение, такая будет и на Пасху. Наши предки верили, что этот праздник знаменует приход весны.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из главных праздников у православных. 7 апреля верующие поздравляют друг друга с Благовещением Пресвятой Богородицы. В этот день, по Евангелию, архангел...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)