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Знамя Победы и землю с Кургана Славы поднимут на высочайшую точку планеты
Источник материала: ОНТ
Благоустройство мемориалов и сохранение памяти о Великой Отечественной войне – в центре внимания и Федерации профсоюзов.
7 апреля возле Кургана Славы дадут старт совместному с Федерацией альпинистов проекту. Спортсменам передадут копию Знамени Победы, государственный флаг и капсулу с землей с Кургана Славы. Эти символы доставят на Эверест. Акция приобретает особый смысл в год 80-летия начала Великой Отечественной. А благоустройством Кургана Славы профсоюзы занимаются уже пять лет.
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Благоустройство мемориалов и сохранение памяти о Великой Отечественной войне – в центре внимания и Федерации профсоюзов. 7 апреля возле Кургана Славы дадут...
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