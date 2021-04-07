Знамя Победы и землю с Кургана Славы поднимут на высочайшую точку планеты

Источник материала: ОНТ

Благоустройство мемориалов и сохранение памяти о Великой Отечественной войне – в центре внимания и Федерации профсоюзов.

7 апреля возле Кургана Славы дадут старт совместному с Федерацией альпинистов проекту. Спортсменам передадут копию Знамени Победы, государственный флаг и капсулу с землей с Кургана Славы. Эти символы доставят на Эверест. Акция приобретает особый смысл в год 80-летия начала Великой Отечественной. А благоустройством Кургана Славы профсоюзы занимаются уже пять лет.

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