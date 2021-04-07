Лукашенко угрожает Польше: «Обострение может дойти до предвоенного уровня»

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«Готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций», – заявил руководитель Беларуси.

«Лукашенко провоцирует Польшу на более жесткие действия»





Фото: belsat.eu

«Лукашенко реализует политику осажденной крепости: вокруг враги. Таким образом он надеется поддержать собственную легитимность, мобилизовать внутренние ресурсы, чтобы удержать свою власть и разобраться с внутренними врагами. Роль внешних врагов отведена Польше и Литве, которые якобы поддерживают экстремистские организации», – сказал Усов.

«Конечно. Думаю, обострение дойдет до предвоенного уровня. Не думаю, что в отношении простых поляков в Беларуси, которые не занимаются политикой и общественной деятельностью, будут задействованы какие-то меры. Но представительства по популяризации польской культуры и языка будут закрыты», – считает Усов.

«Кроме того, речь может идти о понижении дипломатических отношений, даже их разрыве. Не нужно искать рациональных оснований для этого: для Лукашенко сегодня враги все те, кто не признает его власть и ставит под сомнение его легитимность», – отметил Усов.

«Репрессиями в отношении Союза поляков и своими высказываниями Лукашенко провоцирует Польшу на какие-то более жесткие действия. Но Польша на них не пойдет», – считает Усов.

«У власти есть стремление убить сразу двух зайцев»





Фото: belgazeta.by

«Потому что Лукашенко считает католическое меньшинство в Беларуси пятой колонной поляков. Это началось еще лет 20 назад, когда постепенно удалялись ксендзы польского происхождения», – сказал Марголин.

«Во-первых, показать кукловодов, которые якобы стоят за событиями в нашей стране. Во-вторых, попытаться обезвредить польскую диаспору, католическое меньшинство. Те люди, которые раньше преследовались время от времени, например, Анжелика Борис и Анджей Почобут, сейчас попали под раздачу», – отметил Марголин.

«Если Евросоюз с помощью российского влияния можно охладить, то страны-соседи, Польшу и Литву, охладить не удается. Они будут предпринимать дальнейшие действия – причем на законном основании. Не вмешиваясь во внутренние дела, они будут оказывать всю необходимую помощь белорусам на своей территории», – считает Марголин.

«А также будет продолжать оказывать поддержку тем силам, которые вынуждены были бежать от репрессий из Беларуси. Речь не только об активных участниках сопротивления, но и о молодежи, студентах. Надо сказать, что многие из тех, кто получает образование в Польше, остается там. Поэтому нельзя сказать, что это чистый альтруизм со стороны Варшавы. Это соответствует внутрипольским интересам», – полагает Марголин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко угрожает Польше: «Обострение может дойти до предвоенного уровня» UDF поинтересовался у экспертов: зачем Лукашенко обостряет конфликт с Польшей?

Осенью разгорелся конфликт белорусских властей с католическим костелом.Недавно Генпрокуратура возбудила уголовное дело «в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси так называемого Союза поляков и иных лиц» по части 3 статьи 130 УК. Руководителя непризнанного властями Союза поляков в Беларусиприговорили к 15 суткам ареста, задержали журналистаИ вот во вторник 6 апреляраскритиковал польские власти.И добавил, что «последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников, проведение с этой целью мероприятий для белорусской молодежи в Бресте».поинтересовался у экспертов: зачем Лукашенко обостряет конфликт с Польшей?Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава)в комментарииотметил, что белорусские власти руководствуются логикой военного положения.На совещании Лукашенко заявил, что «у нас немало проживает поляков, но это наши поляки» и что «давно надо было провести проверки курсов изучения языков, скаутских организаций и других подобных им структур, управляемых и финансируемых из-за границы».Это угроза? Лукашенко готов и дальше обострять ситуацию?По его мнению, также можно ожидать продолжения давления на католический костел, «который властями воспринимается как польский».По его мнению, адекватным ответом на действия белорусских властей должно стать ужесточение западных санкций.Член политсовета ОГПв комментарииотметил, что отношения Лукашенко с Польшей никогда не были дружескими и теплыми.Сейчас, когда ситуация внутри Беларуси обострилась, у власти, по его мнению, «есть стремление убить сразу двух зайцев».Как теперь поведет себя Польша?По его мнению, Варшава также может «еще более активно лоббировать интересы белорусского сопротивления в Евросоюзе».