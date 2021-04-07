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Лукашенко угрожает Польше: «Обострение может дойти до предвоенного уровня»

07.04.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко угрожает Польше: «Обострение может дойти до предвоенного уровня»
Иллюстративное фото
Эксперты назвали причины, по которым Лукашенко разжигает конфликт с Варшавой.

Осенью разгорелся конфликт белорусских властей с католическим костелом.

Недавно Генпрокуратура возбудила уголовное дело «в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси так называемого Союза поляков и иных лиц» по части 3 статьи 130 УК. Руководителя непризнанного властями Союза поляков в Беларуси Анжелику Борис приговорили к 15 суткам ареста, задержали журналиста Анджея Почобута.

И вот во вторник 6 апреля Александр Лукашенко раскритиковал польские власти.

«Готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций», – заявил руководитель Беларуси.


И добавил, что «последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников, проведение с этой целью мероприятий для белорусской молодежи в Бресте».

UDF поинтересовался у экспертов: зачем Лукашенко обостряет конфликт с Польшей?

«Лукашенко провоцирует Польшу на более жесткие действия»



Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF отметил, что белорусские власти руководствуются логикой военного положения.

Лукашенко угрожает Польше: «Обострение может дойти до предвоенного уровня»

Фото: belsat.eu

«Лукашенко реализует политику осажденной крепости: вокруг враги. Таким образом он надеется поддержать собственную легитимность, мобилизовать внутренние ресурсы, чтобы удержать свою власть и разобраться с внутренними врагами. Роль внешних врагов отведена Польше и Литве, которые якобы поддерживают экстремистские организации», – сказал Усов.


На совещании Лукашенко заявил, что «у нас немало проживает поляков, но это наши поляки» и что «давно надо было провести проверки курсов изучения языков, скаутских организаций и других подобных им структур, управляемых и финансируемых из-за границы».

Это угроза? Лукашенко готов и дальше обострять ситуацию?

«Конечно. Думаю, обострение дойдет до предвоенного уровня. Не думаю, что в отношении простых поляков в Беларуси, которые не занимаются политикой и общественной деятельностью, будут задействованы какие-то меры. Но представительства по популяризации польской культуры и языка будут закрыты», – считает Усов.


По его мнению, также можно ожидать продолжения давления на католический костел, «который властями воспринимается как польский».

«Кроме того, речь может идти о понижении дипломатических отношений, даже их разрыве. Не нужно искать рациональных оснований для этого: для Лукашенко сегодня враги все те, кто не признает его власть и ставит под сомнение его легитимность», – отметил Усов.


По его мнению, адекватным ответом на действия белорусских властей должно стать ужесточение западных санкций.

«Репрессиями в отношении Союза поляков и своими высказываниями Лукашенко провоцирует Польшу на какие-то более жесткие действия. Но Польша на них не пойдет», – считает Усов.


«У власти есть стремление убить сразу двух зайцев»


Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF отметил, что отношения Лукашенко с Польшей никогда не были дружескими и теплыми.

Лукашенко угрожает Польше: «Обострение может дойти до предвоенного уровня»

Фото: belgazeta.by

«Потому что Лукашенко считает католическое меньшинство в Беларуси пятой колонной поляков. Это началось еще лет 20 назад, когда постепенно удалялись ксендзы польского происхождения», – сказал Марголин.


Сейчас, когда ситуация внутри Беларуси обострилась, у власти, по его мнению, «есть стремление убить сразу двух зайцев».

«Во-первых, показать кукловодов, которые якобы стоят за событиями в нашей стране. Во-вторых, попытаться обезвредить польскую диаспору, католическое меньшинство. Те люди, которые раньше преследовались время от времени, например, Анжелика Борис и Анджей Почобут, сейчас попали под раздачу», – отметил Марголин.



Как теперь поведет себя Польша?

«Если Евросоюз с помощью российского влияния можно охладить, то страны-соседи, Польшу и Литву, охладить не удается. Они будут предпринимать дальнейшие действия – причем на законном основании. Не вмешиваясь во внутренние дела, они будут оказывать всю необходимую помощь белорусам на своей территории», – считает Марголин.


По его мнению, Варшава также может «еще более активно лоббировать интересы белорусского сопротивления в Евросоюзе».

«А также будет продолжать оказывать поддержку тем силам, которые вынуждены были бежать от репрессий из Беларуси. Речь не только об активных участниках сопротивления, но и о молодежи, студентах. Надо сказать, что многие из тех, кто получает образование в Польше, остается там. Поэтому нельзя сказать, что это чистый альтруизм со стороны Варшавы. Это соответствует внутрипольским интересам», – полагает Марголин.
 
Теги: Брест
 
 
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