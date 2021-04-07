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В Великобритании появился новый регулятор по контролю за интернет-гигантами

07.04.2021 13:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Новый регулятор, который будет наблюдать за тем, чтобы такие интернет-гиганты, как Facebook и Google, не использовали свое доминирующее положение на рынке для подавления конкуренции, появился в Великобритании.

Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду на сайте правительственной информации, передает ТАСС.

Новый орган получил название Отдел цифровых рынков (The Digital Markets Unit, DMU), он будет входить в структуру Управления по конкуренции и рынкам (CMA).

"Запущен новый жесткий регулятор, которой поможет гарантировать, что такие технологические гиганты, как Facebook и Google не могут использовать свое господство на рынке для того, чтобы избавиться от конкуренции и подавлять онлайн-инновации", - говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, в 2018 году британская экономика получила от цифрового сектора около £150 млрд ($207 млрд по курсу на сегодняшний день), а проведенное CMA исследование показало, что самые прочные позиции в этой сфере занимают упомянутые интернет-компании. Средняя прибыль Facebook от каждого пользователя выросла с £5 в 2011 году до £50 в 2019 году, что в 10 раз больше, чем у конкурентов.

 
 
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Новый регулятор, который будет наблюдать за тем, чтобы такие интернет-гиганты, как Facebook и Google, не использовали свое доминирующее положение на рынке для подавления...
 
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