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Правительство России приняло второй пакет мер поддержки IТ-отрасли

07.04.2021 13:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал второй пакет мер поддержки IТ-отрасли.

Об этом журналистам в кулуарах Российского форума по управлению интернетом RIGF 2021 сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, передает ТАСС.

Также глава Минцифры отметил, что в него вошли "почти все меры".

В середине марта во время встречи с представителями отрасли вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что на тот момент во второй пакет мер поддержки IТ-отрасли предлагалось включить 64 меры. По словам Чернышенко, в список включены предложения, выравнивающие условия международной конкуренции, и меры, способствующие комплексной поддержке отечественных разработчиков за счет регулирования спроса на российские IТ-решения.

Также Чернышенко рассказал, что сформированные на площадке инициативы рассмотрены на очных заседаниях 12 экспертных рабочих групп по различным направлениям, включая информационную безопасность, образование, дата-центры и "облачные" технологии, офисное ПО и операционные системы, игры, онлайн-кинотеатры, соцсети, мессенджеры и другие.

В конце июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IТ-отрасли, который подразумевает, в частности, снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%.

Чтобы претендовать на получение налоговых льгот, необходимо получить госаккредитацию IТ-компании в Минцифры. Кроме того, доля претендующей на налоговые льготы компании в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения для электронных вычислительных машин должна составлять не менее 90%, а штат состоять из не менее семи сотрудников.

 
 
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал второй пакет мер поддержки IТ-отрасли.
 
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