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Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2021
Источник материала: Партизан
В тройку лидеров с наибольшими шансами на победу в Роттердаме вошли Мальта, Швейцария и Франция.
Самые большие шансы на победу в песенном конкурсе Евровидение-2021 у исполнителей из Мальты, Швейцарии и Франции. Об этом свидетельствуют данные букмекерских контор, передает
По данным агрегатора букмекерских ставок, вероятность победы у Мальты составляет 18%, Швейцарии – 13%, Франции – 12%.
В первую пятерку также попали Болгария и Италия, которые получили по 7%.
Представительница Мальты Дестини Чукуньере, которую назвали фаворитом Евровидения-2021, выступит с песней Je Me Casse.
Напомним, Евровидение-2021 состоится 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
После отказа Армении участвовать в Евровидении и исключении из конкурса нашей страны, общее число стран-участниц сократилось до 39.
Правда, есть вероятность, что
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В тройку лидеров с наибольшими шансами на победу в Роттердаме вошли Мальта, Швейцария и Франция.
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