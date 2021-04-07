Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2021

korrespondent.net Самые большие шансы на победу в песенном конкурсе Евровидение-2021 у исполнителей из Мальты, Швейцарии и Франции. Об этом свидетельствуют данные букмекерских контор, передает

По данным агрегатора букмекерских ставок, вероятность победы у Мальты составляет 18%, Швейцарии – 13%, Франции – 12%.

В первую пятерку также попали Болгария и Италия, которые получили по 7%.

Представительница Мальты Дестини Чукуньере, которую назвали фаворитом Евровидения-2021, выступит с песней Je Me Casse.









Напомним, Евровидение-2021 состоится 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.



После отказа Армении участвовать в Евровидении и исключении из конкурса нашей страны, общее число стран-участниц сократилось до 39.



