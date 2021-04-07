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Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2021

07.04.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В тройку лидеров с наибольшими шансами на победу в Роттердаме вошли Мальта, Швейцария и Франция.

Самые большие шансы на победу в песенном конкурсе Евровидение-2021 у исполнителей из Мальты, Швейцарии и Франции. Об этом свидетельствуют данные букмекерских контор, передает korrespondent.net
 
По данным агрегатора букмекерских ставок, вероятность победы у Мальты составляет 18%, Швейцарии – 13%, Франции – 12%.
 
В первую пятерку также попали Болгария и Италия, которые получили по 7%.
 
Представительница Мальты Дестини Чукуньере, которую назвали фаворитом Евровидения-2021, выступит с песней Je Me Casse.


Напомним, Евровидение-2021 состоится 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

После отказа Армении участвовать в Евровидении и исключении из конкурса нашей страны, общее число стран-участниц сократилось до 39.
 
 
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В тройку лидеров с наибольшими шансами на победу в Роттердаме вошли Мальта, Швейцария и Франция.
 
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