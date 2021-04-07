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Хорошо смеется тот, кто смеется последним: Солодуха не знает, кто такой Галустян, и смеется над отказавшимися от "Славянского базара"

07.04.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский певец Александр Солодуха назвал “Славянский базар” шикарным фестивалем и выразил уверенность в том, что и в этом году все будет отлично.



Он заявил, что по настоящему известные и востребованные артисты приедут на фестиваль. И похвалился тем, что завтра дает концерт в Белыничах.

“В этом году супер юбилей - 30 лет, а учитывая, что Александр Солодуха принял участие в самом первом фестивале в 1992 году, где прозвучал мегахит "Здравствуй, чужая милая", ну вы что, сам бог велел ехать в Витебск. Я приглашен на открытие в «Золотой хит»", — похвалился певец корреспондентам “Минских новостей”.

А вот как он прокомментировал отказ некоторых артистов ехать на “Славянский базар”:

“Пусть дома сидят. Я не думаю, что из-за них все рухнет. Я понимаю, имена бы громкие артистов первой величины, можно было бы плечами пожать, а так только улыбку у меня вызывает все это”, — рассказал Александр Солодуха.

«А кто отказался? Киркоров, Леонтьев, Михайлов? Ну кто такой Галустян? Смешно», — считает артист.

Похвалился певец и своими творческими успехами. Так, например, сейчас он проводит тур по 120 городам Беларуси под названием «Молодые пацаны».

“У меня завтра концерт в Белыничах, 12 апреля, в День космонавтики — Гомель, аншлаг. Вот это супер. За спиной 12 городов, 13 концертов с 3 февраля”, — пишут “Минск Новости” со слов певца.

Напомним, накануне стало известно, что популярная российская певица Наташа Королева также не планирует приезжать в Витебск на “Славянский базар”. Информация об этом появилась в ее группе в Вконтакте.

«Наташа Королева не планировала выступление на этом фестивале. Вся официальная информация по концертам певицы доступна на ее сайте», — так написала администратор группы певицы в Вконтакте.

До этого Наташа Королева собиралась приехать на конкурс в Витебск. Об этом еще 30 марта сообщала “Российская газета”. Однако белорусы стали активно писать в  соцсети певицы с просьбами не приезжать на “Славянский базар” в этом году.
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Белорусский певец Александр Солодуха назвал “Славянский базар” шикарным фестивалем и выразил уверенность в том, что и в этом году все будет отлично.
 
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