За строку из Библии на фасаде здания брестчанин получил месяц ареста

Суд Московского района Бреста 7 апреля осудил местного жителя Андрея Левонюка по статье 341 Уголовного кодекса (осквернение сооружений и порча имущества) за нанесение на фасад жилого дома цитаты из молитвы: «Но избави нас от лукавого».



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Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, судья Вера Филоник признала мужчину виновным и наказала месяцем ареста.

На суде Левонюк согласился, что надпись нанес он, но отметил, что здание уже до этого неоднократно было «повреждено» другими рисунками.

Также он отметил, что на сайте «Онлайн Брест» со ссылкой на Генпрокуратуру его поступок описывался как нанесение циничной надписи. Мужчина выразил удивление, как строка из Библии может быть «циничной».

Отмечается, что ранее брестчанина привлекли к административной ответственности за нанесение этой надписи, но потом посчитали, что это уголовное преступление.

По версии обвинения, 13 февраля на фасаде дома на улице Вишневой в Бресте красной краской была нанесена надпись «Но избави нас от лукавого». Ущерб ЖЭС-6 составил 51 рубль 99 копеек.

По материалам дела, эта надпись ухудшила «эстетическое восприятие» здания. Утверждалось, что нанесением надписи Левонюк проявил недовольство результатами выборов президента, а также действиями сотрудников правоохранительных органов «по противодействию массовым беспорядкам».

В суде выступила начальник ЖЭС-6 Бреста Татьяна Шибун, которая сообщила, что ущерб оценили исходя из размера участка фасада, на который была нанесена надпись. Чтобы полностью восстановить эстетичный вид стены, нужно закрашивать всю стену. Тот факт, что обычно закрашивают прямоугольниками или квадратами, она объяснила тем, что на полную перекраску не хватает бюджетных средств.

Ущерб Левонюк компенсировал еще до суда. Приговор мужчина намерен обжаловать.