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Классификация штабелеров

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Штабелеры – их классификация и назначение Штабелеры – незаменимый инструмент для пакования вертикальных складских блоков.

В ассортименте ведущие позиции занимают четыре вида штабелеров. Техника рассчитана на работу в узких нишах, имеет номинальную грузоподъемность и оптимальную высоту перемещения грузов:Роклы (гидравлические тележки) – востребованный вид погрузочной техники, рассчитанный на перевозку тяжелых грузов и тары на небольшие расстояния. В качестве подъемника выступает встроенный гидравлический домкрат. В зависимости от класса, тележки различаются по длине вил и типу управления.Среди преимуществ выделяют:Конструкция тележек включает в себя широкие вилы, рассчитанные на транспортировку палет различного периметра, стандартных европалет 1150х500 мм, гостированных поддонов. Компания Штабелеры.бел предоставляет бесплатные консультации менеджера по выбору спецтехники, гарантию 12 месяцев и сервисное обслуживание.Штабелеры – незаменимый инструмент для пакования вертикальных складских блоков. Палетированные грузы поднимаются на высоту от 2,5 метров, укладываются без перекосов. Штабелеры различаются по типу привода, ручные конструкции автоматически поднимают груз на нужную высоту, но передвигаются вручную. Электрические и полуэлектрические приводятся в движение пультом управления.Конструкции всех типов штабелеров примерно одинаковы: пара вил и подъемная мачта. В зависимости от класса, техника может поднимать груз до 5 метров. Штабелеры полуэлектрические оснащаются батареей, также могут работать от сети. Автономная работа на одной АКБ – до 5 часов. Средний грузооборот спецтехники – 30-50 палет за смену.Компания Штабелеры.бел работает по безналичному, наличному расчету, предоставляет рассрочку на спецтехнику. После подачи заявки менеджер проконсультирует, поможет выбрать оптимальную технику для конкретного склада. Компания предоставляет гарантию на весь ассортимент и осуществляет ремонт погрузчиков.