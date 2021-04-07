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Штабелеры – их классификация и назначение

07.04.2021 13:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Штабелеры – их классификация и назначение
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Задача складской техники — облегчить физический труд персонала, ускорить основные складские процессы, повысить производительность труда и в конечном итоге увеличить конкурентоспособность склада. Один из наиболее востребованных типов складской техники — штабелеры. Компания Штабелеры.бел на https://штабелеры.бел/ предлагает, электрические, самоходные и ручные штабелеры от мировых производителей.

Каталог продукции


В ассортименте ведущие позиции занимают четыре вида штабелеров. Техника рассчитана на работу в узких нишах, имеет номинальную грузоподъемность и оптимальную высоту перемещения грузов:

штабелеры ручные;

электрические;

самоходные;

полуэлектрические;

гидравлические тележки.

Роклы (гидравлические тележки) – востребованный вид погрузочной техники, рассчитанный на перевозку тяжелых грузов и тары на небольшие расстояния. В качестве подъемника выступает встроенный гидравлический домкрат. В зависимости от класса, тележки различаются по длине вил и типу управления.
Среди преимуществ выделяют:

длительный срок эксплуатации;

простое управление и обслуживание;

максимальная грузоподъемность – 3 тонны.

Конструкция тележек включает в себя широкие вилы, рассчитанные на транспортировку палет различного периметра, стандартных европалет 1150х500 мм, гостированных поддонов. Компания Штабелеры.бел предоставляет бесплатные консультации менеджера по выбору спецтехники, гарантию 12 месяцев и сервисное обслуживание.

Классификация штабелеров


Штабелеры – незаменимый инструмент для пакования вертикальных складских блоков. Палетированные грузы поднимаются на высоту от 2,5 метров, укладываются без перекосов. Штабелеры различаются по типу привода, ручные конструкции автоматически поднимают груз на нужную высоту, но передвигаются вручную. Электрические и полуэлектрические приводятся в движение пультом управления.

Конструкции всех типов штабелеров примерно одинаковы: пара вил и подъемная мачта. В зависимости от класса, техника может поднимать груз до 5 метров. Штабелеры полуэлектрические оснащаются батареей, также могут работать от сети. Автономная работа на одной АКБ – до 5 часов. Средний грузооборот спецтехники – 30-50 палет за смену.

Компания Штабелеры.бел работает по безналичному, наличному расчету, предоставляет рассрочку на спецтехнику. После подачи заявки менеджер проконсультирует, поможет выбрать оптимальную технику для конкретного склада. Компания предоставляет гарантию на весь ассортимент и осуществляет ремонт погрузчиков.
 
 
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