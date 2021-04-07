Источник материала: UDF



Фото: Wikimedia Commons

сообщает

«Улучшение условий жизни народа (…) даже в тяжелейшей за все время ситуации, в которой нам приходится преодолевать небывалое количество испытаний, зависит от ячеек, низовых организаций партии», — приводит газета слова Кима.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ким Чен Ын объявил о «тяжелейшем за все время моменте» Британское издание цитирует выступление северокорейского лидера на съезде секретарей партийных ячеек.

Британское издание цитирует выступление северокорейского лидера на съезде секретарей партийных ячеек.Он призвал членов партии способствовать выполнению пятилетнего плана.На съезде партии в начале года глава КНДР объявил о том, что пятилетний план экономического развития страны провалился почти по всем фронтам. Одна из причин этого — санкции Соединенных Штатов и их стран-союзников, включая Южную Корею.