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Ким Чен Ын объявил о «тяжелейшем за все время моменте»
Источник материала: UDF
Фото: Wikimedia Commons
Британское издание цитирует выступление северокорейского лидера на съезде секретарей партийных ячеек.
«Улучшение условий жизни народа (…) даже в тяжелейшей за все время ситуации, в которой нам приходится преодолевать небывалое количество испытаний, зависит от ячеек, низовых организаций партии», — приводит газета слова Кима.
Он призвал членов партии способствовать выполнению пятилетнего плана.
На съезде партии в начале года глава КНДР объявил о том, что пятилетний план экономического развития страны провалился почти по всем фронтам. Одна из причин этого — санкции Соединенных Штатов и их стран-союзников, включая Южную Корею.
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Британское издание цитирует выступление северокорейского лидера на съезде секретарей партийных ячеек.
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