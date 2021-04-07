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Ким Чен Ын объявил о «тяжелейшем за все время моменте»

07.04.2021 13:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ким Чен Ын объявил о «тяжелейшем за все время моменте»
Фото: Wikimedia Commons
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал местных глав ячеек правящей в стране партии усилить работу, несмотря на «тяжелейший за все время момент», который переживает КНДР. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Independent.

Британское издание цитирует выступление северокорейского лидера на съезде секретарей партийных ячеек.

«Улучшение условий жизни народа (…) даже в тяжелейшей за все время ситуации, в которой нам приходится преодолевать небывалое количество испытаний, зависит от ячеек, низовых организаций партии», — приводит газета слова Кима.


Он призвал членов партии способствовать выполнению пятилетнего плана.

На съезде партии в начале года глава КНДР объявил о том, что пятилетний план экономического развития страны провалился почти по всем фронтам. Одна из причин этого — санкции Соединенных Штатов и их стран-союзников, включая Южную Корею.
 
 
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Британское издание цитирует выступление северокорейского лидера на съезде секретарей партийных ячеек.
 
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