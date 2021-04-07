Источник материала: UDF



России Беларусь должна больше всего / Reuters

Еврорадио

“Кредиторы не могли не знать”

Светлана Тихановская в Европарламенте / Reuters

У России много рычагов влияния

Путин и Лукашенко во время одного из визитов Лукашенко в Россию / Reuters

А что, если власть была нелегитимной и до 2020 года?

Здание Высокого суда в Лондоне / Reuters

Украина так и не вернула “долг Януковича”

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сможет ли Беларусь не оплачивать “долги Лукашенко”, когда он уйдёт? Отказ от выплат может привести к захвату россиянами активов.

Осенью 2020 годадоговорились о кредите ещё на $1,5 млрд. При этом белорусская оппозиция заявляет, что оплачивать долги нелегитимного правительства не намерена. Об этом говорил. Аотмечала, что после ухода Лукашенко все договорённости нелегитимной власти с другими странами будут пересмотрены.Сможет ли Беларусь не оплачивать “долги Лукашенко”, когда он уйдёт? Еврорадио разобралось, о каких суммах идёт речь, каким кредиторам мы теоретически сможем отказать, а каким нет и как в случае отказа можно выстраивать отношения с Россией. А также — бывало ли когда-нибудь в мировой истории такое, чтобы следующее правительство отказывалось отдавать долги предыдущего, мотивируя это тем, что оно не было легитимным.Народное антикризисное управление напоминает, что, согласно резолюции Европейского парламента от 17 сентября 2020 года, Европейский союз и государства-участники ЕС не рассматривают Лукашенко как президента с 5 ноября 2020 года.— США также не рассматривают его как легитимного президента, что указано в Акте о демократии. Кредиторы не могли не знать о международном непризнании Лукашенко. Значит, выдавая кредит, они должны были осознавать риски, — говорит ответственный специалист НАУ по вопросам юстицииЭкс-заместитель министра финансов и бывший зампред Центробанка Россииговорит, что любое правительство может отказаться от долгов предыдущего вне зависимости от того, какой политический режим там существует.— Но нужно понимать, что страна-кредитор, в данном случае Россия, может подать в суд и арестовывать белорусские активы в случае положительного исхода судебного разбирательства. Это процесс долгий, но возможный. А в краткосрочной перспективе нужно учитывать, что наличие неурегулированных отношений с кредитором будет закрывать Беларуси дорогу к кредитам МВФ и Всемирного банка.В условиях, когда Беларусь больше не сможет кредитоваться в России, программы с МВФ могли бы позволить сгладить шоки рыночных реформ. Без международной помощи реформы, за которые выступает оппозиция, в короткой перспективе могут сильно ударить по уровню жизни людей. Ведь за счёт средств МВФ в период реформ организуются программы переобучения и социальной поддержки граждан, создаются новые рабочие места.По мнению экономиста, у России есть много “верёвочек”, помимо МВФ, чтобы влиять на белорусские власти. Ведь в отношениях Беларуси и России никогда не было “просто экономики и денег”.— С Россией отношения ассиметричные. Это не просто отношения между кредитором и заёмщиком. Это отношения, которые в долгосрочной перспективе имели и политический, и информационный характер. Есть переориентация потоков нефтепродуктов, финансовые операции, транзит, военка.Отказ от выплат может привести к захвату россиянами активов в обмен на долги уже вполне по легальным схемам. Отказ от уплаты долгов я считаю маловероятным.НАУ всё же подчёркивает, что уведомляло Россию через публичные источники и направляло письма в Центробанк России, где говорилось о международном непризнании Лукашенко и рисках неоплат.— Речь не идёт о том, что придёт конкретный человек к власти и только он не планирует платить долги. Любое новое правительство и президент Беларуси столкнутся с проблемой международного непризнания легитимности Лукашенко в период с 5 ноября 2020-го до момента фактического окончания его полномочий. НАУ выступает за разрешение вопроса путём переговоров, но готовы, при необходимости, и к разрешению спора в международных судах, — говорит Михаил Кирилюк.Вряд ли ЕС и США распространят непризнание на более ранний период, чем выборы 2020 года, считает специалист НАУ.— Это всё же противоречит общим принципам права “закон обратной силы не имеет” и нехарактерно для приличных юрисдикций. Такие действия характерны, скорее, для судебной системы нынешней Беларуси, когда, несмотря на срок исковой давности в десять лет, сделки по смене собственника “Спартак” и “Коммунарки” признавались недействительными, а решение выносилось Верховным судом в пользу властей спустя 19 лет. Это не укрепляет доверия к судебной системе, скорее, отвращает инвесторов. Новое правительство будет заинтересовано в создании судебной системы с хорошей репутацией.Беларусь не единственная страна, которая может отказаться от выплаты части госдолга по политическим причинам. Такое уже было в Украине. Когдав 2015 году отказался платить “долг Януковича” в $3 млрд, который в Киеве назвали “взяткой”. Несмотря на суды России и Украины в Лондоне, Россия так и не получила денег обратно.— На сегодня рассмотрение дела отложено на неопределённый срок. В сухом остатке прошло уже пять лет, в течение которых Украина на законных основаниях не уплачивает три миллиарда долларов. Но мы уверены, что создадим и свой, “белорусский” прецедент, — отмечает Михаил Кирилюк.Сейчас также спорят Москва с Кишинёвом — из-за того, что новый президент Молдовыотказывается платить долги Приднестровья за газ. Сумма там очень серьёзная — более $7 млрд.— Приднестровье — это неуправляемая территория Молдовы. Украина тоже не хочет платить за газ, который Россия поставляет в оккупированный Донбасс. Было бы странно, если бы Кишинёв и Киев хотели бы и были готовы это делать. В случае с Беларусью я такого варианта не вижу, потому что страна единая, — продолжает Сергей Алексашенко.Эксперт напоминает, что последние долги царского правительства России, от которых отказались большевики, были выплачены Россией только в девяностых.— Судебные иски могут продолжаться долго. Это будет выстрел себе в ногу. И я плохо понимаю, что таким образом получит Беларусь. Можно ставить вопрос о реструктуризации долгов, о рассрочке их выплаты. Просто отказ от их обслуживания заведёт новое белорусское правительство в тупик, из которого будет очень тяжело выходить, — заключает Сергей Алексашенко.