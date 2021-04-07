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В первом чтении приняты поправки в Кодекс об образовании
Источник материала: АФН
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении новую редакцию Кодекса об образовании, сообщила пресс-служба парламента.
Общая часть новой редакции Кодекса легализует дистанционную форму получения образования, позволяет родителям знакомится с ходом образовательного процесса при условии соблюдения ими требований, установленных учреждением образования, а также законодательно закрепляет порядок обучения беларусов в иностранных вузах за счет средств республиканского бюджета по специальностям, необходимым для страны.
Новая редакция особенной части Кодекса по сравнению с действующей редакцией предусматривает:
На уровне дошкольного образования:
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Нижняя палата парламента приняла в первом чтении новую редакцию Кодекса об образовании, сообщила пресс-служба парламента.
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